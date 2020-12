Schauspielerin und Regisseurin Ursula Leitner Reinhard Werner

„,Alice im Wunderland‘ war schon einmal im Gespräch und das ist quasi ein Wunschkind von mir, weil die Figuren so herrlich absurd schön sind“, schwärmt die Regisseurin, Schauspielerin und Theatermacherin Ursula Leitner. Zusammen mit Nikolaus Stich und Valentin Werner schreibt sie gerade an einer Neuinszenierung für den Retzer Erlebniskeller.

Die Vorlage bietet Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“, doch eins ist anders: In der Neuproduktion ist Alice inzwischen erwachsen geworden und kehrt ins Wunderland zurück. So wie das weiße Kaninchen durch das Kaninchenloch in die Unterwelt von Alice taucht, kann das Publikum in Österreichs größtem historischen Weinkeller in „Wunderland-Affäre – was Alice vertuschte...“ eintauchen. „Wenn man da runterrutscht in den Keller kann man die Parallelwelt schön zeigen“, so Leitners Intention. Außerdem sei der Keller ein ganz besonderer Ort, der sich gut für die zauberhafte Welt von Alice eignen würde.

Kein Sherlock, dafür Alice im Wunderland

Da sich Theaterproduktionen in Coronazeiten als schwierig gestalten, hat sich die Regisseurin Ursula Leitner ein besonderes Konzept überlegt. Damit nicht zu viele Menschenmassen auf einmal in Kontakt treten, werden die Zuschauer bei der „Wunderland-Affäre“ auf fünf Gruppen zu maximal 15 Personen verteilt. Aus Sorge, dass die Vorstellung nicht „in einem“ stattfinden kann, werden die Beginnzeiten gestaffelt.

Auch bei den Proben, die im Februar beginnen, sollen die derzeit üblichen Sicherheitsmaßnahmen gelten: „Regie und Technik werden Maske tragen, außerdem wollen wir immer zu Beginn den Antigentest durchführen und das ganze Team testen“, erzählt Leitner. Außerdem würden die Schauspieler immer nur zu zweit spielen, somit seien Begegnungen und Ansteckungsgefahr geringer.

Die Theaterschaffenden hätten für dieses Jahr die Produktion „Sherlock Holmes“ geplant, doch dann kam eben Corona. „Das hat uns schon geschockt, wir waren mit Sherlock Holmes komplett ausverkauft und mussten die Karten rückerstatten, aber das Publikum hat uns zum Glück mit Spenden unterstützt“, erzählt Leitner, die für „Alice“ am selben Schauspieler-Team festhält.