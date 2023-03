Pulkauer Theatergruppe sorgt für Lacher

In der Komödie kommt es gleich zu Beginn zu einer Überraschung: Richard Hogl und Altbürgermeister Manfred Marihart verabschieden gemeinsam mit dem weichherzigen Firmenchef Kromberg die langjährige Sekretärin Adelheid in den Ruhestand. Doch anstatt sich zu freuen, ist Adelheid todunglücklich. Mit der vielen Freizeit kann sie nichts anfangen und so erscheint sie am nächsten Tag wieder auf ihrem Arbeitsplatz. Buchhalter Weber soll versuchen, das Problem auf seine Weise zu lösen. Turbulente Szenen erfreuen das Publikum.

Nach der Pause erfolgte das Lustspiel „Mann, oh Mann“. Das vermeintliche Ableben von Anton Weber beim Untergang des Schiffs „Quo Vadis“ lässt seine Gattin auf Auszahlung der Lebensversicherung hoffen. Unerwartete Probleme erfordern für seine Frau und alle Betroffenen jetzt Kreativität und spontane Einfälle. Dadurch kommt es zu absurden Situationen auf der Bühne. Mehrmals ändert sich die Aussicht auf Auszahlung der Lebensversicherung.

Am Ende bedankte sich Pfarrer Ciceu Jerome bei den zahlreichen Besuchern und sorgte mit seiner Aufforderung zum kräftigen Zugriff beim Tortenbuffet für heitere Stimmung. Schnell ergänzte er selbst seine Aussage: „Es ist zwar Fastenzeit, aber für einen guten Zweck sicher erlaubt. Und überhaupt macht der Sonntag eine Ausnahme!“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.