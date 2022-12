Zierdorfer Mittelschule verbreitete fröhlichen Weihnachtszauber

Vollbild

Die streitenden Adventkerzen (v.l.): Sahra Emekli, Sophie Jahodinsky, Amelie Roch und Eda Emekli. Den Abschluss des vorweihnachtlichen Theaterabends bestritten die Schüler der zweiten Klassen mit einer beeindruckenden Tanzeinlage. Ein Erinnerungsbild alle Beteiligten an einen gelungenen "Weihnachtszauber": Mittelschullehrerin Sonja Krottendorfer (hinten, l.) mit Bürgermeister Hermann Fischer (hinten, 5.v.r.), Direktorin Regina Pfeifer (hinten, 4.v.r.), Lehrerin Viktoria Pendl (hinten 3.v.r.) und Lehrer Daniel Binder (hinten, r.). Katharina Böck und Izabel Tereny überzeugten bei der Aufführung als Weihnachtsengerl. Regisseurin des Weihnachtsschauspiels Sonja Krottendorfer, Schulsprecherin Ena Omic, Maximilian Detter als "Hahn im Korb" und Direktorin Regina Pfeifer nach dem lustigen Theaterabend in der Mittelschule in Ziersdorf. Lena Bock (l.) und Cheyenne Lukestik gehörten zu jenen Mädels der zweiten Klasse, die eine perfekte Tanzeinlage hinlegten. Das Musikensemble der Medien-Mittelschule Ziersdorf trug zum Erfolg des "Weihnachtszaubers" bei (v.l.): Daniel Binder, Lena Bock, Maximilian Detter und Viktoria Pendl. Sophie Jahodinsky bangte als Truthahn um ihr Leben, sie sollte von Maximilian Detter verspeist werden.

