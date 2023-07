Ein krummes Ding am Erzbischöflichen Gym Hollabrunn

Im Laufe des vergangenen Schuljahres hat sich die 3A vor allem im Fach Deutsch mit Professorin Sabine Rohrer ausführlich mit dem Thema „Kriminalgeschichte“ befasst. Im Wintersemester standen die Lektüre von Krimis und das Erarbeiten ihrer jeweiligen Merkmale am Programm. Zur zweiten Schularbeit musste dann mit dem erworbenen Wissen selbst eine Kriminalgeschichte verfasst werden.

Mit Beginn des Sommersemesters studierten die Schüler eine Stunde pro Woche schließlich eine Kriminalkomödie mit dem Titel „Das krumme Ding“ von Gabriele Koller-Mehrheim und Thomas Koller ein. Vor und während der Proben passten die jungen Schauspieler das Stück für ihre Schüleranzahl in der Klasse an, ergänzten Passagen und schrieben es zum Teil um. In Werken und Bildnerischer Erziehung schufen sie parallel dazu unter Anleitung von Professorin Claudia Keimel passende Requisiten. Im Musikunterricht wurde mit Professorin Bernadette Eliskases-Tuzar das Lied „Ba-Ba-Banküberfall“ vorbereitet - samt Boomwhackers.

Regie-Assistentin mit engelsgleicher Geduld

Am 6. Juli war es schließlich so weit und der Krimi wurde im Festsaal der Schule aufgeführt. Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer hatte es sich davor nicht nehmen lassen, die Generalprobe anzusehen.

Die Darbietung vor Publikum war dann ein großer Erfolg war. Die jungen Darsteller zeigten ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und zogen die Besucher in ihren Bann. Die Eltern waren sichtlich stolz auf ihre Kinder und genossen die Vorstellung in vollen Zügen. Bei einem Kuchen-Buffet klang der gelungene Abend gemütlich in der Aula der Schule aus und wird bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.

Ein besonderer Dank galt auch den verlässlichen Souffleusen Veronika Graf und Franziska Köhrer, wobei die letztgenannte Mitschülerin auch als Regie-Assistentin mit engelsgleicher Geduld stets vom Gelingen der Aufführung überzeugt war.