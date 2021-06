Sieben Monate durfte im tww nicht gespielt werden, damit war am vergangenen Samstag Schluss. Da fand nämlich die Premiere der Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ statt. Als Grundlage für das Bühnenstück diente der Spionageroman von John Buchan (1915), der von Alfred Hitchcock 1935 erstmals verfilmt wurde. 2005 verfasste Patrick Barlow eine Bühnenversion als Komödie für vier Personen.

Viel Humor und bissige Ironie

Worum geht’s in dem Stück? Schüsse inmitten der Show von „Mr. Memory“ lösen Panik in einem Theater aus. Dabei begegnen sich Richard Hannay und die attraktive Annabella. Sie erzählt ihm, dass sie Agentin sei und verfolgt würde. Alles drehe sich um 39 Stufen und einen Ort in Schottland. Am nächsten Tag wird Annabella ermordet in Hannays Wohnung gefunden. Hannay, der nun unter Mordverdacht steht, muss fliehen und macht sich auf den Weg nach Schottland, um den Spionagering der „39 Stufen“ zu entlarven. Bis zur Aufdeckung des Bösewichts kommt es zu vielen aberwitzigen Situationen.

Die Dialoge sind voller Humor, sparen nicht mit bissiger Ironie. Einzigartig ist, dass nur vier Schauspieler mehr als fünfzig Rollen verkörpern. Allein die Hauptfigur Hannay (Martin Purth) bleibt in ihrer Rolle.

Begeisterung über das Stück - und den Theaterbesuch

Die Grundidee des Bühnenstücks war es, die Szenen der Verfilmung möglichst lebensecht nachzuspielen, was Regie und Schauspieler vor etliche Herausforderungen stellte. So sollten etwa eine Zugfahrt von London nach Schottland oder der Sturz der Hauptfigur von einer Brücke umgesetzt werden. Neben Purth spielen Shirina Granmayeh in den Rollen von Pamela, Annabella und Margaret sowie J-D Schwarzmann und Andrea Nitsche, die viele Rollen in dem Stück übernehmen. Das Team unter der Regie von Ursula Leitner hat zu einer erfolgreichen Premiere beigetragen.

Das Publikum dankte mit rauschendem Applaus und freute sich, ein Theater zu besuchen: „Herrlich, einfach herrlich wieder hier zu sein“, schwärmte Besucherin Eva Bauer. „Ich genieße das Theater und fühle mich heute wie ein Teenager, obwohl ich 70 bin“, beschrieb Maria Melichar ihre Stimmung bei der Premiere.

Intendantin Franziska Wohlmann-Pfeiffer bedauerte zwar, dass nur die Hälfte der Sitzplätze besetzt sein durfte, aber immerhin darf gespielt werden.