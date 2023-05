Das tww in Guntersdorf zeigt „37 Ansichtskarten“

Die Uraufführung des Stücks von Michael McKeever, das bereits auf vielen großen Bühnen gespielt wurde, fand 1989 in Miami statt. In einer wohlhabenden amerikanischen Familie wird familiäre Harmonie demonstriert, aber die Realität sieht etwas anders aus: Nach acht Jahren kehrt der Sohn, Avery Sutton (Arnold Wilfing), aus Europa zurück. Begleitet wird er von seiner hübschen Verlobten Gillian (Stefanie Fondi), die er zuvor vor seiner etwas exzentrischen Familie gewarnt hat.

Die Familie war auch der eigentliche Grund dafür, dass Avery jahrelang durch Europa gezogen ist. Bald nach der Ankunft fällt den beiden auf, dass sich in dem Haus nicht nur die Mauern neigen, sondern sich alle Bewohner in einer Art Schieflage befinden.

Jedes Familienmitglied verdrängt in seiner individuellen Art die nicht ganz einfache Alltagsrealität und flieht lieber in eine Welt voll „Unsinn“. So lebt Nana, Averys totgeglaubte Großmutter (Friederike Haas), doch noch und erscheint immer wieder. Mutter Evelyn Sutton (Andrea Nitsche) erkennt in Averys Verlobter das verschwundene Hausmädchen wieder und erteilt ihr Anweisungen für die Hausarbeit. Außerdem erzählt sie von 37 Ansichtskarten, die ihr Sohn aus Europa geschickt habe, was aber gleichfalls nur in ihrer Welt passiert ist.

Tante Esther (Eveline Wohlmann) wirkt häuslich und fast bieder, doch dann entdeckt Avery, dass sie eine Sexhotline betreibt. Der Vater Stanfort P. Sutton (Helmut Maierhofer) ist todkrank und wird bald sterben, doch das verdrängt er und spielt mitten in der Nacht Golf. Und dann gibt es noch Skippy, den ausgehungerten Rottweiler, der die kleinen Kinder aus der Nachbarschaft auffrisst. Wie soll man mit diesem familiären Wahnsinn umgehen?

Eine schwarze Komödie mit vielen urkomischen und skurrilen Dialogen, jedoch auch voller berührender Momente, in denen die tiefe Zuneigung unter den Familienmitgliedern sichtbar wird. Zu sehen noch 19. bis 21. Mai; 2. und 3. Juni sowie 9. bis 11. Juni. Die Vorstellungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Karten können telefonisch unter 02951-2909 oder via tww.at reserviert werden.

