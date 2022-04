Theaterverein gibt den Rosenkrieg von Romeo und Julia

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Die Corona-Situation sollte den Theaterverein vor keine allzu großen Herausforderungen mehr stellen, wenngleich Obmann Karl-Heinz Jirsa noch Anfang April betonte, dass man penibel daran arbeite, um für die Umsetzung etwaiger kurzfristiger Auflagen gewappnet zu sein. Vizeobfrau Traude Mundsperger ist indes erstmals auch als Regieassistentin unterwegs und erklärt augenzwinkernd: "Diese Aufgabe ist zeitintensiv und erfordert ständige Konzentration während der Proben, denn Gerhard Hofbauer entwickelt plötzlich eine Idee, um sie beim nächsten Mal wieder zu verwerfen, aber wir kennen ihn ja ..."

Die drei Frauenpartien - Lucrezia mit 14, Julia Mitte 40 und die steinalte Amme - werden von Petra Engelberger verkörpert. "Anfänglich hatte ich Bedenken, aber von Mal zu Mal wird man zuversichtlicher", kommentiert die Schauspielerin diesen Umstand und schmunzelt: "Jetzt, wo die Kollegen nach etlichen Proben noch immer über meine so unterschiedlichen Charaktere lachen, hoffe ich das Beste." Die Aufregung werde dennoch vor jeder Aufführung groß sein.

Der Wunsch zum 50-jährigen Bühnenjubiläum

Und was sagt der angesprochene künstlerische Leiter Gerhard Hofbauer, warum es gerade "Die Lerche" nach Ephraim Kishon, israelischer Satiriker ungarischer Herkunft, wurde? "Man muss ein Spinner sein, um sich mit 70 dieser Aufgabe zu widmen und nebenbei auch noch Romeo und Pater Lorenzo zu spielen. Aber zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum im Theaterverein wünschte ich mir diese herrliche Persiflage auf ein desaströses und enervierendes Eheleben - im Besonderen mit Petra Engelberger als Partnerin."

Möglichkeiten, diesen „Rosenkrieg mit Musik“ im Stadtsaal mitzuerleben, gibt es am Freitag 27., 28. und 29. Mai sowie am 3. und 4. Juni. Der Kartenvorverkauf beginnt am 14. Mai im Modehaus Schneider (ab 9 Uhr). Weitere Termine: jeweils Montag bis Samstag von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr (an Geschäftstagen).

Telefonische Kartenreservierungen sind ab 16. Mai und in Folge jeden Montag und Donnerstag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr unter 0664-2128075 möglich.

