Das unterirdische Labyrinth des Retzer Erlebniskellers wird schon ab Ende März wieder zur außergewöhnlichsten Theater-Location des Landes.

Nach den großen Erfolgen der letzten beiden Jahre kommt erneut ein Krimiklassiker zur Aufführung. An zahlreichen Terminen von März bis Mai wird niemand Geringerer als der Meisterdetektiv Sherlock Holmes gemeinsam mit seinem Kollegen Doktor Watson die Ermittlungen aufnehmen. Dabei müssen sie sich dem geheimnisvollen Hund von Baskerville stellen, der sich in den Sümpfen von Dartmoor herumtreiben soll.

Um des Rätsels Lösung zu erfahren, müssen die Zuschauer sich jedoch selbst in die Untiefen des Retzer Erlebniskellers begeben.

Das Team rund um das bewährte Regieduo Ursula Leitner und Nikolaus Stich konzipiert den wohl geheimnisvollsten Fall des Meisterdetektivs exklusiv für den Spielort als abwechslungsreiches Stationen-Theater. Der Erlebniskeller in Retz bietet wieder eine einmalige und stimmungsvolle Kulisse für diese gruselige bis humorvolle Kriminalkomödie.

Dabei wandern die Zuschauer mit den Figuren des Stückes durch die unterirdischen Gänge und werden so zu Zeugen von Sherlock Holmes‘ brillanten Ermittlungen. Mit Charme und Witz wird man in die Welt des berühmtesten Detektivs aller Zeiten entführt.