Uneinigkeit in Hollabrunn Gemeinderat: Wie transparent darf‘s denn sein?

Die NÖN bat auch die Hollabrunner Rechtsanwältin Nicole Feucht um ihre Einschätzung aus juristischer Sicht. Das sei gar nicht einfach, sagt sie, denn die Frage sei aufgrund des jungen Alters der Datenschutzbestimmungen nicht abschließend zu beantworten.

Grundsätzlich sei es aber so, dass die NÖ-Gemeindeordnung auch jene Fälle regelt, in denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann. Aus Gründen der Amtsverschwiegenheit oder des Steuergeheimnisses dürfen individuelle Verwaltungsakte mitunter nur in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt werden.

Transparenz als zentrales Wesensmerkmal der Demokratie

Bezüglich der Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten aufgrund der Bestimmungen der DSGVO hätten sich jedoch keine weitreichenden Änderungen ergeben. „Es haben sich derartige Fragen auch bereits vor dem Inkrafttreten der DSGVO gestellt. Die Bestimmungen der DSGVO dürfen meines Erachtens nicht dazu führen, den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit aufzuweichen“, sagt Feucht. Transparenz sei ein zentrales Wesensmerkmal der Demokratie.

In einer Verordnung der Europäischen Union zum Informationsrecht der EU-Bürger vom Mai 2001 laute es bereits: „Transparenz ermöglicht eine bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und gewährleistet eine größere Legitimität, Effizienz und Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System. Transparenz trägt zur Stärkung der Grundsätze der Demokratie und der Achtung der Grundrechte bei.“

Notwendig, im Einzelfall zu differenzieren

Um dem Spannungsfeld zwischen Transparenz und dem Schutz der Daten des Betroffenen gerecht werden zu können, werde es daher notwendig sein, im Einzelfall zu differenzieren. „Es gilt, den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten des Einzelnen in Einklang zu bringen“, erläutert Feucht.

Soll beispielsweise über die Zuerkennung einer Subvention an einen Verein, entschieden werden, könne der Datenschutz keinen Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen. Selbiges gelte auch für Liegenschaftsangelegenheiten der Gemeinde. „Anders verhält es sich, wenn über Fragen einer Unterstützung in besonderen Lebenslagen einer einzelnen Person zur Bewältigung außergewöhnlicher persönlicher Schwierigkeiten erkannt werden soll“, erläutert die Juristin.