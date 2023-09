Physiker mit Hollabrunner Wurzeln leitet wichtiges CERN-Gremium

Der am Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) der ÖAW tätige, im niederösterreichischen Hollabrunn geborene 48-jährige Wissenschafter wird in dieser Funktion „die künftige europäische Forschung und Entwicklung im Bereich der Teilchendetektoren“ mitkoordinieren. Das am CERN angesiedelte „DRD-Komitee“ wurde eingerichtet, um ab Beginn des kommenden Jahres die Tätigkeiten der jeweils hunderte Forscher in verschiedensten Ländern umfassenden „Detektor R&D Kollaborationen“ zu beraten, zu koordinieren und zu unterstützen.

Diese Gruppen arbeiten an der Weiterentwicklung jener Technologien, die tiefe Einblicke in die Teilchenphysik erlauben. Auf Basis dieser Arbeiten gelang etwa am Large Hadron Collider (LHC) des CERN der schlussendlich mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnete Nachweis des Higgs-Teilchens. Momentan hegen die Wissenschafter bereits langfristige Pläne für einen Kreisbeschleuniger mit einer Länge von mit 100 statt der bisher 27 Kilometern Länge. Das Wiener HEPHY ist seit vielen Jahren federführend in die Entwicklung von hochpräzisen Teilchendetektoren eingebunden.

(S E R V I C E - https://www.oeaw.ac.at/hephy)