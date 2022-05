Tiergestützte Arbeit: In zwei Semestern zur Fachkraft

Werbung

Der Bereich „Green Care“ könne bei optimalen Rahmenbedingungen ein wirtschaftliches Standbein für landwirtschaftliche Betriebe sein kann. Daher sei es wichtig, attraktive Ausbildungsangebote zu schaffen und Interessierte mit diesem aufstrebenden Bereich vertraut zu machen“, konstatiert Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Ihr Dank galt bei einem Besuch in Hollabrunn den beiden Lehrkräften Karin Zenger und Silvia Brandstätter, die die Durchführung dieses Lehrganges ermöglichen. Dies sei ein weiterer Schritt, die Fachschule Hollabrunn als Bildungszentrum für „Green Care“ zu etablieren.

Schwerpunkte der Ausbildung sind tiergestützte Einsätze und Angebote sowie die artgerechte Tierhaltung und die Ernährung. „Dabei legen wir besonderen Wert auf die praktische Arbeit und den fachgerechten Umgang mit den Tieren“, betonen die Lehrgangsleiterinnen. Ebenso stehen die Tiergesundheit und die Verhaltenslehre auf dem Programm. Zielgruppe sind neben Personen aus der Landwirtschaft alle jene, die gerne mit Tieren sowie Menschen arbeiten.

Geblockte Termine jeweils Freitag und Samstag

Der Lehrgang namens „A³-AnimalAssistedActivites“ umfasst 200 Unterrichtsstunden, davon 50 Stunden Praxis im Betrieb der Fachschule Hollabrunn und bei Kooperationspartnern. Die Ausbildung dauert zwei Semester und findet geblockt an zehn Terminen - jeweils Freitag und Samstag - statt. Abgeschlossen wird mit dem Zertifikat zur „Fachkraft für Tiergestützte Arbeit“. Dies entspricht den Green-Care-Bildungskriterien und berechtigt, die „Tiergestützte Intervention“ sowie das „Tiererlebnis am Hof“ durchzuführen. Dafür bieten sich Bauernhöfe oder ähnliche Einrichtung an.

Die Fachschule Hollabrunn verfügt über zahlreiche Nutztiere, wie Ponys, Zwergschafe, Hühner, Hängebauchschweine und Laufenten, die speziell für den tiergestützten Einsatz ausgebildet und geprüft sind.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.