Tierquälerei Im Weinviertel verendete Hunde: Prozess gegen Polizisten im Februar

D er Hitzetod von zwei Polizeihunden und zwei weiteren Vierbeinern im Weinviertel nach einer privaten Joggingrunde eines Diensthundeführers der Landespolizeidirektion Niederösterreich wird am 1. Februar in einem Prozess in Korneuburg aufgerollt.