Die Sozialdemokratie im Bezirk Hollabrunn trauert um Josef Pfeifer

Platt und die Sozialdemokratie im Bezirk tragen Trauer: Josef „Pepi“ Pfeifer ist am 5. September verstorben. Der frühere Nationalratsabgeordnete wurde 89 Jahre alt.

Mit ihm verliert die SPÖ „einen Sir der alten Schule“, wie Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber ihn beschreibt. Ihm war Pfeifer stets ein väterlicher Mentor. „Er war einer, den man immer aufsuchen und um Rat fragen konnte.“ Für Eber war dies nicht schwer, immerhin war Pfeifer, wie auch er, ein Platter. Pfeifers Ratschläge hatten immer einen Bezug zur Geschichte. „Das war vielleicht nicht der modernste Weg, Ratschläge zu erteilen“, meint der Bezirksgeschäftsführer, „aber er hat einen immer von seinem hohen Ross heruntergeholt“.

Mit perfekter Rhetorik beruhigte Pfeifer jede Situation

Diese Eigenschaft machte Pfeifer, der mit nur 26 Jahren Bürgermeister von Platt geworden wart, aus. Eber erinnert sich gut an die SPÖ-Sitzungen, bei denen es auch manchmal so richtig rund ging. Pfeifer habe sich das lange in Ruhe angesehen. „Dann ist er aufgestanden, hat den Knopf seines Sakkos zugeknöpft und die Lage mit seiner perfekten Rhetorik beruhigt“, sieht Eber den früheren Nationalratsabgeordneten (1966 bis 1988) und Bezirksvorsitzenden vor sich. Seine Ansprache leitete er dann stets mit „Liebe Genossen“ ein. Und nachdem sich der Platter zu Wort gemeldet hatte, „war’s aus“, denkt Eber schmunzelnd daran zurück, dass sich niemand der erfahrenen SPÖ-Ikone widersprechen traute. „Er hat jedes Gespräch mit seiner tiefen, kräftigen und beruhigenden Stimme dominiert.“ Mit dieser Art erinnerte er viele an Bruno Kreisky.

Pfeifer verbesserte soziale Absicherung der Landwirte

Der Träger des „Großen Goldenen Ehrenzeichens der Republik“ war bei seinen Genossen, aber auch über die Grenzen der Partei hinweg sehr beliebt. Warum? „Er hat allen geholfen, egal, welcher Couleur sie angehört haben“, weiß Eber. Pfeifer war selbst Landwirt und trug in seinem politischen Leben wesentlich dazu bei, die soziale Absicherung der Bauern zu verbessern. Dafür setzte er sich in seinen Funktionen als Landes- und Bundesobmann der SPÖ-Bauern ein.

„Bei einem guten Glaserl Cognac hat er erzählt, wie er Anfang der 1970er-Jahre den Weinskandal bewältigt hat“, erinnert sich Patrick Eber an gemeinsame Stunden mit dem SPÖ-Urgestein. Pfeifer war damals Agrarsprecher und musste sich auch im Ausland für den Weinskandal rechtfertigen. Ihm sei das neue und sehr strenge Weingesetz zu verdanken. „Er hat damit einen Grundstein gelegt, dass unsere Weine heute so gut dastehen.“

Von Platt ins Parlament ...

Anekdoten wie diese gibt es viele. Pfeifer, der mit seiner Frau Ilse zwei Söhne, vier Enkelkinder und einige Urenkel hat, hat in seinem langen Leben und als Kriegskind vieles erlebt. Zusammengefasst hat der Ökonomierat diese Geschichten in seinem Buch, das den Titel „Von Platt ins Parlament" trägt.

Gern erinnern sich auch die beiden Bezirksvorsitzenden Richard Pregler und Stefan Hinterberger an Josef Pfeifer, der der Bezirks-SPÖ ebenfalls einmal vorstand und zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. „Josef Pfeifer wird weiterhin ein Teil der Bezirkspartei sein“, betont Pregler, der die Nachricht vom Ableben seines Vorgängers mit großer Trauer zur Kenntnis nahm. „Seinen Sinn für Gerechtigkeit, sein soziales Engagement und vor allem sein Einsatz für die Bürger werden wir nie vergessen“, ergänzt Hinterberger.

Das Begräbnis von Josef Pfeifer, Träger der Viktor-Adler-Plakette, findet am Freitag, 16. September, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Platt statt.

