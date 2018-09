Das Hollabrunner Rathaus ist heute, Mittwoch, schwarz beflaggt, weil Alt-Gemeinderat Gerhard Raidl um 15 Uhr zu Grabe getragen wird. Er verstarb am 5. September nach langer, schwerer Krankheit im 65. Lebensjahr.

Raidl, in Sitzendorf geboren und aufgewachsen, war zehn Jahre lang als SPÖ-Gemeinderat in Hollabrunn aktiv; unter anderen gehörte er dem Finanz- und Prüfungsausschuss an. Mit viel Einsatz organisierte er in dieser Zeit jährlich den SPÖ-Wandertag, bis ins Jahr 2010. Da kam es nämlich, nachdem Raidl 34 Jahre lang engagiertes SPÖ-Mitglied war, zum Bruch mit der Partei. Grund dafür war eine Meinungsverschiedenheit mit dem damaligen Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen, Werner Gössl.

Gerhard Raidl hinterlässt seine Frau Martha sowie eine Tochter und zwei Enkelkinder.