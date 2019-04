Der langjährige Direktor der Raiffeisenbank Hollabrunn und frühere Finanzstadtrat Karl Bachmayer ist tot. Er verstarb 68-jährige am Sonntag.

„Wir Geschäftsleiter und alle Mitarbeiter sind bestürzt über das unerwartete Ableben unseres sehr beliebten und geschätzten ehemaligen Kollegen und Direktor“, sagte Raika-Direktor Gerhard Dungl in einer ersten Reaktion. Karl Bachmayer war mit 1.10.1981 als Kreditleiter in die Raiffeisenbank Hollabrunn eingetreten. Zum Geschäftsleiter ernannt wurde er am 1.10.1985. Unter seiner Führung bis zu seiner Pensionierung im Oktober 2010 wuchs das Institut von 28 auf 39 Mitarbeiter und steigerte seine Bilanzsumme von 40 auf 220 Millionen Euro.

Aus dem Gemeinderat verabschiedete sich Bachmayer im Dezember 2009, nicht zuletzt aufgrund der Polit-Turbulenzen rund um die Zinsgeschäfte der Stadt.

Am Samstag, 6. April, wird Karl Bachmayer in seinem Heimatort Eggendorf im Thale zu seiner letzten Ruhestätte geleitet.