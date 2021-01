Laut Landespolizeidirektion war der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn gegen 19.55 Uhr auf der L51 von Maria Roggendorf in Richtung Aspersdorf unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 18-Jährigen zusammenstieß. Beide Männer wurden in ihren Autos eingeklemmt, der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Beide Lenker mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Während für den 55-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, wurde der 18-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Horn geflogen.