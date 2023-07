Sonderpreis für Sonnenheurigen in Unterretzbach

Exakt 885 Weine wurden von Top-Heurigen zur Bewertung eingereicht. Die erfolgreichsten Teilnehmer der einzelnen Weinbaugebiete wurden nun mit dem „Top-Heuriger-Sonderpreis“ geehrt und in feierlichem Rahmen beim Winzerhof Mayer-Hörmann in Feuersbrunn vor den Vorhang gebeten.

„Der Sonderpreis würdigt die tollen Leistungen der Heurigenfamilien und gibt den Gästen eine ausgezeichnete Orientierungshilfe für allerbeste Qualitätsweine. Ein Heurigenbesuch wird heutzutage ein echtes Weinerlebnis“, attestierte Johann Höfinger, Obmann vom Landesverband für bäuerliche Direktvermarkter NÖ. NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann unterstrich: „Die Heurigenkultur ist fest mit unserer Tradition und unserer Identität verbunden. Mit dem Qualitätssiegel wird den Konsumenten ein eindeutiger Wegweiser im Bereich ausgezeichneter Buschenschanken geboten.“

Als Kriterien für Top-Heurige zählen prämierte Weine und Moste aus eigener Erzeugung; vielfältige, kreative und regionale Speisenauswahl; fachkundige Betreuung durch die Heurigenfamilie; ausgezeichnete und geprüfte Qualität mit über 50 Kriterien und regelmäßigen „Mystery Checks“.

Hauseigene Bio-Schweine und Omas Rezeptbuch

Der familiär geführte Buschenschankbetrieb Schleinzer-Hollweger bietet in Unterretzbach nicht nur biologische Weine, sondern auch ein Großteil des Fleisches stammt von den hauseigenen Bio-Schweinen. Alle Speisen, von vegetarisch bis Hausmannskost, stammen aus eigener Küche und werden von der Chefin selbst zubereitet. „Qualität, wie sie nur ein Landwirt bieten kann“ ist das Motto. Die hausgemachten, bodenständigen Mehlspeisen aus Oma Sylvias Rezeptbuch sind ebenso beliebte Köstlichkeiten wie die je nach Saison wechselnde Speisekarte. Die Familie Schleinzer-Hollweger ist Gastgeber mit vollem Herzblut, Freude und Engagement, um den Gästen einen unvergesslichen Heurigenbesuch zu ermöglichen.

Mit höchster Weinqualität und Gastfreundschaft überzeugten:

Weinbaugebiet Kamptal: Weinhof Waldschütz, Oberholz (Bezirk Krems-Land)

Weinbaugebiet Carnuntum: Weingut Robert Nadler, Arbesthal (Bezirk Bruck/Leitha)

Weinbaugebiet Wachau: Winzerhof Supperer, Rossatz (Bezirk Krems)

Weinbaugebiet Kremstal: Winzerhof Familie Dockner, Höbenbach (Bezirk Krems-Land)

Weinbaugebiet Thermenregion: Weingut Schwertführer 47er, Sooß (Bezirk Baden)

Weinbaugebiet Traisental: Winzerhof Erber, Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land)

Weinbaugebiet Wagram: Winzerhof Mayer-Hörmann, Feuersbrunn (Bezirk Tulln)

Weinbaugebiet Weinviertel: Sonnenheuriger Schleinzer-Hollweger, Unterretzbach (Bezirk Hollabrunn)

Über das Qualitätsprogramm Top-Heuriger:

Seit mehr als zehn Jahren ist das Qualitätsprogramm eine Orientierungshilfe für die besten Adressen für Heurigengenießer. Im Top-Heurigen-Kalender 2023 finden sich alle 130 niederösterreichischen Top-Heurigen-Betriebe. Heurigenart, Ausstecktermine, regionale Spezialitäten und vieles mehr sind in diesem Leitfaden zusammengefasst. Der Kalender ist telefonisch unter 05-0259-26500 oder via E-Mail an office@top-heuriger.at kostenlos erhältlich.