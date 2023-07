Kräftig und süß: Hagn und Bannert sind SALON-Sieger

Im Rahmen einer feierlichen Prämierung wurden die beiden Weingüter nun zusammen mit allen anderen SALON Siegern im Palais Niederösterreich in Wien ausgezeichnet. In der Kategorie „Weinvielfalt – Weißwein kräftig“ war das Weingut Hagn mit dem 2019 Niederösterreich Reserve Grüner Veltliner „Unique“ die Nummer eins. Das Weingut Bannert aus Obermarkersdorf landete in der Kategorie „Weinvielfalt – Fruchtsüße Weine“ mit dem 2020 Niederösterreich Auslese Traminer Ried Pulkauer Holzpoint den großen Coup.

Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing (ÖWM), war erster Gratulant. Seit 35 Jahren gilt der SALON als härtester Weinwettbewerb Österreichs. „Aus tausenden Einreichungen schaffen es nur die besten Weine in den SALON. Ausschlaggebend ist dabei einzig und allein die Qualität der Weine, die in mehrstufigen Blindverkostungen beurteilt wird“, erläuterte Yorke im Rahmen der Auszeichnung der 28 SALON-Sieger-Weine.

Bester Weinviertel DAC kommt aus Röschitz

Insgesamt wurden heuer 275 Weine in den SALON aufgenommen: 146 aus Niederösterreich, 81 aus dem Burgenland, 37 aus der Steiermark, 6 aus Wien und 5 aus dem Bergland. Der größte Teil stammt aus den Landesprämierungen. In einer finalen Blindverkostung ermittelt eine unabhängige Verkostungsjury, bestehend aus diversen Weinexperten, Sommeliers und Sommelières sowie Vertretern der Gastronomie, die Besten der Besten.

Seit 2022 werden die Weine im SALON übrigens nicht mehr nach Rebsorten gruppiert und verkostet, sondern nach ihrer Herkunft. Die Kategorie „Gebietstypische Weine“ umfasst beispielsweise die DAC-Weine aus allen Gebieten, vom Weinviertel bis in die Südsteiermark. Hier ist neben den klassischen Verkostungskriterien ausschlaggebend, wie gut ein Wein den typischen Geschmack seines Weinbaugebiets transportiert. Beim Weinviertel DAC hatte das Weingut Familie Berger aus Röschitz mit dem FAC Grüner Veltliner Ried Roggendorfer Stoitzenberg die Nase vorn.

Weitere Kategorien definiert als „Weinvielfalt“ & „Sekt Austria“

Neben den stilistisch klar definierten DAC-Herkunftsweinen erzeugen Österreichs Winzer eine große Vielfalt an Weinen unterschiedlicher Rebsorten und Stile. Im SALON sind sie in der Kategorie „Weinvielfalt“ versammelt: von frischen Weißweinen über Rosé und kräftigen Rotweinen bis zu Süßweinen, Weinen aus PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Rebsorten) und Alternativweinen.

Auch die besten Schaumweine Österreichs werden im SALON prämiert. In der Kategorie „Sekt Austria“ werden die besten Sekte mit geschützter Ursprungsbezeichnung ausgezeichnet.

www.salonwein.at