Top-Winzerin Ingrid Groiss aus Breitenwaida gehört zu den „Women of Wine“

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Ingrid Groiss aus Breitenwaida keltert naturnahe Weine, deren Herkunftsprofil klar erkennbar ist. Foto: Gerald Hoermann

D as Gourmet-Magazin Falstaff stellte zum Weltfrauentag eine Riege der „Women of Wine“ Österreichs vor. Darunter befindet sich ein Name, der in der Region gut bekannt ist: Winzerin Ingrid Groiss aus Breitenwaida.