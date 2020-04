Die jüngsten Entwicklungen und Lockerungsankündigungen geben Anlass zur Hoffnung, doch wann es tatsächlich wieder möglich sein wird, im Fitnessstudio zu trainieren, ist bis dato dennoch unklar. „Diese Ungewissheit ist das Schlimmste in diesen Tagen“, sagt Sascha Bauer, Geschäftsführer der Topbody Fitnesscenter. Mit Kritik an der Politik spart er, wie es seine Art ist, nicht.

Die Standorte – Hollabrunn, Retz, Horn und Tulln – mussten mit 16. März schließen. Seitdem stehen die Einnahmen bei null, die Fixkosten blieben. Mitarbeiter wurden dennoch nicht gekündigt: „Solange wir Geld haben, ziehen wir das durch“, so das Credo des Unternehmers.



"Wir nehmen Geld gegen Fitness"

Dass die Mitgliedsbeiträge mit April nicht abgebucht werden würden, war für Bauer mit dem Zeitpunkt der Schließung klar. Denn, und das gehe eindeutig aus den Mitgliedschaftsvereinbarungen hervor, das Studio nimmt Geld gegen Fitness. Und Fitnesstrainings dürfen derzeit eben nicht angeboten werden. Die beiden März-Wochen, für die die Topbody-Mitglieder bereits bezahlt haben, werden selbstverständlich entsprechend vergütet, betont Bauer.

Informationen von seiner Interessensvertretung gebe es als Newsletter per E-Mail. Aber: „Wir sitzen vor dem Fernseher und hoffen, bei den Pressekonferenzen neue Informationen zu ergattern. Ich glaube, das macht die Wirtschaftskammer auch, denn die wissen nie mehr als wir!“

Angesagte Hilfe von Regierung ist "38-Milliarden-Sterbehilfepaket"

Vom 38 Milliarden Euro schweren Hilfspaket, das die Regierung für die Wirtschaft schnürte und das Bauer als „Schmähpaket“ bezeichnet, möchte er nichts mehr hören. Warum? „Tatsächlich werden hier die Kosten für die Kurzarbeit reingerechnet - was vollkommen okay ist -, aber auch die Steuerstundungen. Ich darf jetzt meine Zahlungen an das Finanzamt aussetzen, damit ich sie später möglichst auf einmal zahlen muss.“ Wie das ohne Einnahmen zu schaffen sein soll, weiß Bauer nicht. Und: „Warum solche Zahlen in das Hilfspaket hineingerechnet werden, versteht man, wenn man bei geistiger Gesundheit ist, nicht.“

Außerdem sei ein weiterer großer Teil des „38-Milliarden-Sterbehilfepakets“ die Haftung für Kredite. Ein Punkt, den Bauer aus Unternehmersicht ebenfalls nicht nachvollziehen kann: „Man soll sich Kredite nehmen und der Staat haftet dafür. Das bedeutet: Man erleichtert es den Firmen, sich zu verschulden.“

Könnte Topbody bereits wieder aufsperren? "Ja!"

Um das Absurde daran zu verdeutlichen, bringt Bauer ein Beispiel: „Das ist, als würde der Staat zu jemandem, der arbeitslos wird, sagen: Ich gebe dir kein Geld vom AMS, aber ich habe es geschafft, dass du einen Kredit bei deiner Bank bekommst!“ Das bringt den Unternehmer zu dem Schluss: „So gut die Maßnahmen der Regierung gegen die Virusausbreitung funktioniert haben, so schlecht laufen leider die Maßnahmen, um der Wirtschaft durch die Zeit zu helfen.“

Wäre es aus Bauers Sicht möglich, die Fitnessstudios wieder aufzusperren? „Alle unsere Studios sind weitläufig, die Geräte können weiter auseinandergestellt und noch mehr Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Die Anzahl der Personen können wir schon beim Eingang kontaktlos über die Zutrittssoftware regulieren, also Ja!“

Sascha Bauer will stärker aus der Krise zurückkommen

Bei aller Sorgen und Ungewissheit, erlebt der ehemalige Hollabrunner Gemeindemandatar aber auch Positives: Einige Mitglieder zeigen sich solidarisch und würden weiterhin Mitgliedsbeitrag bezahlen, um Topbody zu unterstützen. „Das lehnen wir aber dankend ab. Wir gehen nach dem Gleichheitsprinzip vor“, erklärt Bauer. Und: „Es gibt einen Schulterschluss zwischen den Unternehmern, den ich so auch noch nicht erlebt habe.“

Zum Schmunzeln bringt Bauer, dass ihm ein befreundeter Betreiber von Fast-Food-Restaurants darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieser sein Produkt „Fast Food“ nun wenigstens zur Abholung verkaufen darf. Bauers Produkt „Fitness“ bleibt aber verboten. Und das, obwohl Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und so weiter die größten Volkskrankheiten seien. „Eine schmerzhafte Ironie dieser Gesundheitskrise.“

Dennoch, Sascha Bauer bleibt kämpferisch: „ Wir überstehen das und kommen stärker zurück!“