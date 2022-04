Oberösterreich steht aufs Retzer Land

Werbung

Gäste aus Oberösterreich bilden den größten Anteil an Urlaubern in der Region Retzer Land – Nationalpark Thayatal. Damit das auch weiterhin so bleibt, präsentierten sich die Touristiker vergangenes Wochenende auf der Messe „Urlaub und Camping“ in Wels.

Die diesjährige Weinbegleitung übernahm das Weingut Andreas Schnabl aus Retz. Der Nationalpark Thayatal war durch Nationalpark-Ranger Gerhard Gutkas bestens vertreten.

„Der Besuch von Messen trägt wesentlich zur Steigerung des Bekanntheitsgrads unserer Ausflugsziele und Angebote bei. Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen und bei einer Kostprobe Wein lässt sich der eine oder andere Geheimtipp für die Urlaubsplanung besser vermitteln“, erklärt Retzer-Land-Manager Daniel Wöhrer. Positiv dabei: Das Retzer Land erfreut sich von Wien, Oberösterreich und Salzburg bis in den süddeutschen Raum bereits hoher Beliebtheit.

Demnächst bewirbt das Retzer Land seine Angebote auf der Messe „Guten Appetit, 50 plus und Familienglück“ am 9. und 10. April in Ried im Innkreis, in Zusammenarbeit mit dem Winzerhof Schönhofer aus Zellerndorf.

