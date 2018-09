„Das wiederum heißt, der Gast ist gerne bereit, eine längere Anreise in Kauf zu nehmen“, sagt Regionsgeschäftsführer Griebler. So wirbt das Retzer Land nicht nur in Wien, Wels, Ried oder Innsbruck, sondern auch im süddeutschen Raum und sogar bei den sehr reisefreudigen Dresdnern.

Im Rahmen des jüngsten Werbeprojekts besuchte eine Delegation des Retzer Landes mit den Winzern Cornelia und Ewald Schönhofer aus Zellerndorf die Tourismus-Freizeit-Vital-Messe im Chamland, östlichster Landkreis des Regierungsbezirks Oberpfalz in Ostbayern.

Mit Unterstützung der Partnerstadt Rötz im Bayrischen Wald werden hier neue Kundenschichten angesprochen, wie Griebler erklärt: „Während Weinviertler Weine kredenzt werden, wir unseren deutschen Nachbarn das Angebot des Retzer Landes vorgestellt.“