HLT Retz: Diplomarbeiten drehen sich um unseren Planeten

Nach dem aktuellen Global Risks Report zählen das Versagen der Klimapolitik, extreme Wetterereignisse und Biodiversitätsverlust zu den größten Herausforderungen der Zukunft. Gerade junge Menschen werden von den globalen Veränderungen stark betroffen sein. In der Retzer Tourismusschule wird deshalb besonderes Augenmerk darauf gelegt, Zukunftsperspektiven für unseren Planeten kennenzulernen und zu entwickeln.

Auch im Rahmen der Abschluss- und Diplomarbeiten soll der Konnex zu den Nachhaltigkeitszielen hergestellt und bearbeitet werden. "Je früher die Jugendlichen mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung vertraut werden und diese in ihren Alltag integrieren, desto höher ist die Chance für ein Überleben unseres Planeten", so das Credo an der HLT Retz.

Und die 2af-Klasse ist sich einig: "Durch die gemeinsamen Anstrengungen wird die Basis für eine lebenswerten Zukunft und für einen nachhaltigen Tourismus möglich.”

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren