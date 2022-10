HLT Retz ist stolz auf die Erfolgswege der Absolventen

Die Lebensläufe und die beruflichen Karrieren der jungen Menschen seien beeindruckend und sehr vielfältig, berichtet das HLT-Team von Absolventen, die sich in Wirtschaft und Tourismus bewähren. In der Crew des Retzer Gastro-Unternehmens „Pabst Power Kitchen“ sind etwa mit Sebastian, Saskia und Maximilian Pabst gleich drei Absolventen der HLT Retz aktiv, bringen mit dem Sushi-Donnerstag frischen Wind ins Unternehmen und bereichern sowohl die Summerdays als auch das Weinlesefest.

Begleitet werden diese Aktivitäten von professionellen Social-Media-Auftritten. Maximilian Pabst beschreibt seinen Werdegang: „Nach der Matura habe ich einen anderen Berufsweg eingeschlagen und bin seit 2021 selbstständiger Versicherungsagent bei Uniqa. Jedoch macht es mir immer wieder Spaß, wenn ich kulinarisch mit meinem Bruder, der seit diesem Jahr Küchenchef bei Do & Co ist, zusammenarbeite.“ Das Engagement im Familienbetrieb mache sich bezahlt, wie die positiven Rückmeldungen zeigen.

HLT-Absolventin als Volksschullehrerin ...

Marielle Hirschbichler wollte nach der Matura weiterhin mit Menschen zu arbeiten. Sie besuchte die Kirchliche Pädagogische Hochschule in Strebersdorf, studierte Lehramt für die Primarstufe (Volksschule) mit Schwerpunkt katholische Religion. „Jetzt darf ich sehr viele unterschiedliche Kinder in ihrer Schulzeit begleiten. Über meinen Abschluss an der HLT Retz bin ich sehr froh, da ich schon in der Schulzeit konkrete Arbeitserfahrungen in der Tourismusbranche sammeln durfte und es mir Orientierung für die künftige Berufsauswahl gab.”

Qual der Wahl zwischen Tourismus und Wirtschaft

Die Studienwahl der HLT-Absolventen reicht von Weinmanagement in Krems über Jus bis hin zur Physiotherapie, wie erfolgreiche Beispiele von Anna Schöfmann, Claudia Schnabl und vielen mehr zeigen. Für Jessica Egert war lange nicht klar, ob sie in Gastronomie und Tourismus bleiben soll. Letztendlich hat sie sich nach der Reife- und Diplomprüfung im Aufbaulehrgang der Tourismusschulen Retz für die Steuerberatung entschieden. „Es hat mich trotz großer Leidenschaft für den Tourismus in die Wirtschaft verschlagen. Für mich gab es immer einen Zwiespalt, da beides infrage kam.“

Nun ist sie seit einem Jahr bei Deloitte Österreich am Standort in Hollabrunn in der Personalverrechnung tätig. „In dieser Sparte, im sogenannten Outsourcing, führen wir die Lohnverrechnung für die verschiedensten Unternehmen im In- und Ausland durch“, erzählt Egert. Dieser Beruf sei sehr abwechslungsreich und spannend, aber auch herausfordernd und biete die Möglichkeit, verschiedenste Ausbildungen zu absolvieren; jene zur Personalverrechnerin hat sie fast abgeschlossen habe. Der nächste Schritt ist die Ausbildung zur Arbeitsrechtsexpertin. „Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, in den Genuss der weitgefächerten Ausbildung an den Tourismusschulen Retz zu kommen.”

Ein Wiedersehen am 18. Oktober

Egal, ob Absolventinnen wie Jutta Poinstingl mit der Wachtelwerkstatt in Unternalb oder Tadeas Kacer als Barista in Berlin Fuß fassen, Erfolg hat viele Gesichter. Das sei auf die breitfächerte und fundierte Ausbildung zurückzuführen. So betont Stefan Peer, der sich mit Walnuss & Co. selbstständig gemacht hat: „Nach den ersten Schritten in dieser Schule war für mich klar, dass diese die richtige ist. Das familiäre Klima, eine sehr gute Ausbildung in Wirtschaft, Sprachen und Allgemeinbildung sowie in der Gastronomie und vor allem die stets bemühten Pädagogen prägen das Bild der HLT Retz.”

Alle Absolventen der Tourismusschulen Retz sind am 18. Oktober ab 18 Uhr herzlich eingeladen, das neue Schulgebäude zu besichtigen, ehemalige Schulkollegen und Lehrer zu treffen und vielleicht entwickelt sich dabei die eine oder andere neue Idee zur intensiveren Zusammenarbeit. „Denn es macht immer Freude, die vertrauten Gesichter wiederzusehen“, betont Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner.

