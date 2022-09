Erkundungstour durch Weinstadt und neues Schulgebäude

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Freude am Lernen ist in der neuen Schule vorprogrammiert, da ist sich das Lehrerteam der Tourismusschulen Retz, das die ersten Klassen begrüßte, einig.

Bei strahlendem Sonnenschein durften die ersten Jahrgänge der Tourismusschulen Retz starten. Neben organisatorischen Punkten stand vor allem das Kennenlernen am Programm: Einerseits durften die Schüler die ansprechende neue Schule und den Althof Retz erkunden, anderseits sich und ihre Klassenvorstände besser kennenlernen. Auch die Stadt Retz mit all ihren Sehenswürdigkeiten wurde besucht.

Dies ermöglicht vor allem den externen Schülern, die schönen Seiten der Weinstadt zu entdecken. Diese ersten Schultage waren mit viel Action und Spaß verbunden und tragen zu einem lebendigen sowie frohen Klassenklima in den nächsten Wochen bei. Durch die vielen neuen Schwerpunkte wie “bewegter und kreativer Tourismus”, die Wahl der Fremdsprachen und die optimalen Rahmenbedingungen im Neubau ist die Freude am Lernen und der damit verbundene Erfolg auch in Zukunft garantiert.

