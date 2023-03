Wein-Wissen: Leni Hermann Jungsommelière des Jahres 2023

Nach über drei Jahren Pause wurde heuer wieder der Bewerb "Jungsommelier/e des Jahres" ausgetragen. 34 Kandidaten aus Tourismusschulen und Weinbauschulen aus ganz Österreich haben sich in Bad Ischl dem Wettkampf um den begehrten Titel gestellt. Die Pulkauerin Leni Hermann von den Retzer Tourismusschulen beeindruckte dort am meisten und sicherte sich den ersten Platz. Elisabeth Pölz aus Unterretzbach landete im Finale der besten 15 schließlich auf dem starken sechsten Platz.

Am ersten Wettbewerbstag galt es, ein Weißweinservice durchzuführen, theoretisches Wissen (internationaler Weinbau, Kellertechnik und Beschwerdemanagement sowie Marketing) unter Beweis zu stellen sowie bei einer Blinddegustation von fünf Weinen die sensorischen Fähigkeiten zu zeigen. Die besten 15 Schüler durften am zweiten Prüfungstag zu einem Menü am Gästetisch korrespondierende Getränke empfehlen und zu einem Menügang den passenden Wein fachgerecht präsentieren und servieren.

„Große Freude über diese Bestätigung“

Nicht nur Wissen und praktische Fähigkeiten wurden bewertet, auch Persönlichkeit, Sprache und Rhetorik sowie Charme und Schlagfertigkeit waren gefragt. Die Retzer Finalistinnen meisterten die Herausforderungen mit Bravour, berichtet ein stolzer Fachvorstand Jürgen Kirchner, welcher mit den beiden für den Bewerb trainiert hatte. „Die Freude über diese Bestätigung der fundierten Ausbildung auf allen Ebenen an der Retzer Tourismusschule ist groß“, gratulierte Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner den erfolgreichen Schülerinnen zu diesen beeindruckenden Ergebnissen.

Damit können die Retzer Tourismusschulen auf mittlerweile sieben Siegerinnen und einen Sieger sowie auf acht zweite und drei dritte Plätze in 17 Jahren Wettbewerbsteilnahme zurückblicken und sind damit die erfolgreichste Schule im Bereich der Jungsommelier/e-Ausbildung in Österreich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.