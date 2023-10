„Kultur braucht dich!“ Ein Job, der wichtig und wertvoll ist

Die Kultur.Region.Niederösterreich baut ihr Service „Kultur braucht dich!“ für Niederösterreichs Kulturverantwortliche aus: Bis Jänner 2024 tourt Prozessbegleiterin Sandra Paweronschitz durch die Bezirke und informiert mit Kultur-Agenden betraute Mandatare, Mitglieder in Kulturausschüssen sowie Kulturamtsleiter über das Serviceangebot der Kultur.Region.Niederösterreich zur Stärkung der eigenen Kulturarbeit.

Auf Bezirksebene sollen Kulturverantwortliche bei diesen Vernetzungstreffen an einen Tisch geholt werden, ob beim Wirten oder im Museum. Workshops können gebucht werden, die Beteiligten sollen ins Gespräch kommen können und sich vernetzen. „Toll wäre natürlich auch eine Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg“, erhofft sich Sandra Paweronschitz.

„Wir sind voll motiviert und lassen uns nicht unterkriegen“

Beim Tourstart im Brandlhof in Radlbrunn gelang der Austausch über funktionierende Initiativen und Good-Practice-Beispiele für regionale Kulturarbeit. Karl Strobl etwa, Kulturgemeinderat in Retzbach, berichtete von der Gründung des Kulturvereins „Re.Ku.Ra Retzbacher Kultur Raum“, der innerhalb eines Jahres mehr als 100 Mitglieder gefunden hat und sich um mindestens eine Veranstaltung im Monat bemüht: „Auch wenn es am Anfang nicht einfach war - wir sind voll motiviert und lassen uns nicht unterkriegen.“

Auch Kooperation über Ortsgrenzen hinweg ist im Bezirk Hollabrunn kein Fremdwort, erfolgreich war man viele Jahre bei den „Manhartsberger Schlosskonzerten“ – auch wenn diese die Pandemie nicht überlebt haben. Wie man neue Mitbürger integriert und aktiv in das Gemeindeleben einbindet, war ebenfalls Thema: Michaela Zellhofer, Gemeinderätin für Bildung und Kultur in Maissau, berichtete, dass es Menschen gäbe, die ausschließlich aufgrund der Ruhe aufs Land ziehen würden und keinerlei Interesse am Gemeindeleben hätten. „Und dann gibt es Initiativen wie den Kunstsalon Limberg, wo private Leute ihre Häuser für Konzerte öffnen und mit wenig Marketingaufwand immer ein volles Haus haben.“

„Wichtig, weil wir für das Gemeinwohl arbeiten“

Auf Kooperation setzt auch Christian Schauhuber, Gemeinderat aus Heldenberg, der in einem Ausschuss alle „Soft-Skills“, wie er es nennt, gebündelt hat: „Soziales, Jugend, Bildung, Kultur – unser Bildungsraum wird gemeinsam bespielt, mit unterschiedlichen, oft auch kontroversiellen Themen.“ Kultur ist für ihn die Form des Zusammenlebens – und in dieser Sicht habe er sich beim Vernetzungstreffen gestärkt gefühlt. „Unser Job in einer von Radikalisierung und Extremen geprägten Welt ist auch deshalb so wichtig und wertvoll, weil wir für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl arbeiten.“ Das Vernetzungstreffen sei für ihn Motivation und Ideenbringer gleichzeitig gewesen.

Foto: Margarete Jarmer

Die weiteren Termine