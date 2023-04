Konzert: Nicht Neapel, sondern nur Retzbach kann das Ende sein

Der Obmann der Trachtenkapelle Retzbach, Werner Pölz, blickte bei seiner Begrüßung auf einen bis auf den letzten Platz besetzten Stadtsaal. Unter den (Ehren-)Gästen: Landeskapellmeister Gerhard Forman, Bezirksobmann Dominik Sommerer, Landesjugendreferentin Sonja Wurm, die Bürgermeister Manfred Nigl und Stefan Lang, Vizebürgermeister Alois Binder und Gemeinderat Johann Gebhart.

Die Eröffnung des Konzerts erfolgte mit dem festlichen Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Rost. „All Glory Told“, auf gut Deutsch „alles Ruhmesworte“, ist eine mitreißende Komposition von James Swearingen. Weiter ging es mit „Willhelm Tell Galopp“ von Gioacchino Rossini, arrangiert für Xylophon und Blasorchester von Jerg Michael. Josef Pölz, Absolvent der Militärmusik NÖ, Mitglied im Jugendsinfonieorchester NÖ und beim Bezirksblasorchester BAG Hollabrunn, brillierte beim Solo am Xylophon und wurde mit Extraapplaus bedacht.

Mit dem Klassiker „Music“ von John Miles begeisterte die TK Retzbach ebenso und mit der beschwingten Krepica-Polka ging es in die Pause. Die Marketenderinnen versorgten am Buffet die Durstigen und Hungrigen mit Getränken und Aufstrichbroten.

Applaus für Youngsters und Ehrungen nach dem „Biest“

Nach der Pause hatten die Jungmusiker ihren großen Auftritt. Unter der Leitung von Bernadette Eder konnten sie ihr Talent zeigen und wurden mit begeistertem Applaus belohnt.

„Next Generation“ von Johann Pausackerl leitete den zweiten Teil des Konzertes ein. Das 2019 erstaufgeführte Auftragswerk der Jugendkapelle Raabs weist auf immer neue, nächste Generationen an Jungmusikanten hin. Aus dem Hause Walt Disney stammte das nächste Stück: „Die Schöne und das Biest“ von Alan Menken wurde zum nächsten Höhepunkt des Konzertes und führte zu den Ehrungen von verdienten Mitgliedern. Auszeichnungen gab es für fünf, 15 und 20 Jahre Mitgliedschaft in der Trachtenkapelle. Eduard Bayer wurde die Auszeichnung für 45 Jahre zuteil und Friedrich Glaser durfte sich über die Anerkennung für unglaubliche 60 Jahre Zugehörigkeit freuen!

„Trotz schwerer Zeit gewachsen“

„Overture of a New Life“, komponiert von Manfred Sternberger anlässlich der Geburt seines ersten Enkelkindes Katherina, fängt mit einer festlichen Fanfare an und breitet sich im Mittelteil zu einem Wiegenlied aus. Der Neapel-Marsch von Luiggi Musso sollte eigentlich den Konzertschluss bilden. Wer die Retzbacher kennt, weiß aber, dass nur der Marsch „Hoch Retzbach“ einen erfolgreichen Konzertabend unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Florian Hanousek beenden kann.

In seinen Schlussworten bedankte sich Obmann Werner Pölz beim Publikum und stellte mit Freude fest: „Trotz schwerer Zeit in den letzten drei Jahren sind wir als Kapelle gewachsen. Eine große Rolle spielt dabei die gegründete Bläserklasse für Erwachsene.“ Er sprach sogleich eine herzliche Einladung an alle Musikfreunde zum Erlernen eines Instruments aus.

