Kapellmeister Florian Hanousek wurde versilbert

Das erste September-Wochenende am Heiligen Stein in Mitterretzbach stand ganz im Zeichen der Musik. Schon am Freitag wurde neben der Bewirtung durch die Trachtenkapelle Retzbach von mehreren Ensembles aufgespielt. Höhepunkt war der Auftritt der Musikkapelle Zellerndorf am Samstag. Unter dem Dirigat von Kapellmeister-Stellvertreter Lorenz Balcar wurde für großartige Stimmung gesorgt, sichtlich mit viel Freude am Musizieren in freier Natur auf diesem schönen Platz.

Würdig umrahmt durch die Zellerndorfer Musiker durfte der Kapellmeister der TK Retzbach, Florian Hanousek, das Dekret zum Dirigenten-Diplom in Silber aus den Händen von Obmann Werner Pölz in Empfang nehmen. Der Auszeichnung des NÖBV ging ein mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierter Abschluss des Dirigentenausbildungslehrgangs Ende Juni voran.

Der großen Freude des nun „versilberten“ Kapellmeisters schlossen sich alle Musikkameraden an. Schon bald hieß es dann für alle Musiker der TK Retzbach wieder an die Arbeit zu schreiten, um die zahlreichen Gäste weiter kulinarisch zu versorgen. Viel Lob ernteten die Zellerndorfer fürs Aufspielen und ebenso die Mitgliedern der Trachtenkapelle für die gute Bewirtung.