60er-Jubiläum mit Mölltaler Gletscherwasser gefeiert

Der Festreigen der Ziersdorfer Blasmusik scheint heuer kein Ende zu nehmen. Nach dem Jubiläumsball und dem Frühjahrskonzert setzte man dem Jubiläumsjahr die – zweitägige - Krone auf. Kapellmeister Robert Eigner, seine Stellvertreterin Nadja Schneeweiss sowie Stabführer Max Kohl luden aus der Partnergemeinde Stall im Kärntner Mölltal den Musikverein ein, der am Sonntagvormittag den Frühschoppen spielte. Obmann Philip Pendl moderierte das Fest.

Die Freundschaft zu der Musik aus Stall besteht seit dem Jahr 1966, als ein Hangrutsch den Ort in eine Katastrophenlage versetzte. Ziersdorfer, neben anderen die Musiker aus der Familie Weidinger, halfen den Stallern mit Heu, Stroh und Futtermittel aus. Auch der Staller Bürgermeister Peter Ebner war im Ziersdorfer Festzelt anwesend und überreichte den Schmidatalern Musikanten ein paar Flaschen hochprozentiges „Mölltaler Gletscherwasser".

Ziersdorfer Kapelle gab es bereits 1886

Natürlich durfte eine Abordnung der Kürnbacher Musik aus Deutschland, der Ziersdorfer Partnergemeinde, nicht fehlen. Ebenso wie die Ehrengäste, allen voran Landtagspräsident Karl Wilfing. Dieser war besonders gut vorbereitet. Er wusste, dass es schon 1886 eine Ortskapelle in Ziersdorf gab. Die Trachtenkapelle Ziersdorf gründete vor 60 Jahren Rupert Nestreba. Seither ist diese auf 85 aktive Musiker angewachsen.

Aus der Gemeinde Ziersdorf stammt nicht nur der anwesende Altlandeshauptmann Erwin Pröll, der extra für das Fest seinen Urlaub verkürzt hatte. Mit dem Musiker Max Kohl hat Ziersdorf den stellvertretenden Landesstabführer in seinen Reihen. Und Kapellmeister Robert Eigner ist gleichzeitig Bezirkskapellmeister. Mit dieser Laudatio auf Ziersdorf beendete Karl Wilfing seine Rede mit der Feststellung, dass die Blasmusik in Niederösterreich die größte Nachwuchsorganisation sei.

Nachwuchs für die nächsten 60 Jahre gesichert

Denn besonders positiv auffallend am Fest war, dass so viele Jugendliche und Kinder der Ziersdorf Jugendkapellen Young Formation und Young Stars im Service im Festzelt am Werksweg mithalfen. Der musikalische Nachwuchs unter der Leitung von Martin Kopp-Hogl und Nadja Schneeweiss scheint für die nächsten 60 Jahre auf jeden Fall gesichert.

Übrigens: Am Samstag spielten die Musikkapelle Obermarkersdorf die Tiroler Blasmusikformation "Echt böhmisch" und die "Blech Brass Brothers" aus Oberösterreich auf.

