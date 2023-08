Weinanstich und legendärer Nachkirtag im Pulkauer Park

In der Stadt Pulkau herrschte am ersten Augustwochenende Kirtagsstimmung pur. Die Landjugend begann den „Kirtag im Park“ mit Livemusik von der Band „Ben & the Cableguys“. Den großteils jugendlichen Besuchern standen eine Spritzerbar, ein Food Corner und Cocktails im Saftladen zur Auswahl.

Der sonntägige 46. Hauerkirtag begann mit einem Gottesdienst in der Blutkirche. Am Kirtagsgelände im Park eröffnete Bürgermeister Leo Ramharter mit einem sogenannten „Weinanstich“ gemeinsam mit Musikvereinsobmann Bernd Balcar das Kirtagstreiben. „Es freut mich, dass die Landjugend die Tradition hochhält und bereits einen Jugendkirtag organisiert“, betonte der Stadtchef in seinen Eröffnungsworten.

Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer als Mitglied der Trachtenkapelle machte als Kellnerin gute Figur. Unter den Ehrengästen befanden sich Pfarrmoderator Jerome Ciceu, Abgeordneter Richard Hogl, Altbürgermeister Manfred Marihart und der Retzer Stadtchef Stefan Lang. Beim Frühschoppen sorgte die Jugendkapelle Weitersfeld für Stimmung. Gegen 17 Uhr spielten die Maissauer „Spritzergiganten“ auf, gefolgt vom „Thayablech“ und der Vorarlberger Formation „Klostner 7er Partie“.

Krönender Abschluss war der legendäre montägige 45. Nachkirtag am Festplatz mit Unterhaltungsmusik von der Band „Steirerzeit“.