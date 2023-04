Seit 155 Jahren in Maissau: Ehrung für Tischlermeister Zellhofer

Die Wohlfühl-Tischlerei Zellhofer wurde im Rahmen einer Viertelsveranstaltung der NÖ Tischler vor den Vorhang geholt. Edmund Zellhofer nahm die Ehrenurkunde für das 155-jährige Bestehen des Betriebs in Maissau und die Meisternadel für seine 40-jährige Tätigkeit als Tischler entgegen.

„1866 gründete mein Urgroßvater Michael Zellhofer die Tischlerei in Maissau, somit leite ich den Betrieb bereits in vierter Generation“, erzählt der Tischlermeister. „Es war und ist mir ein Anliegen, Möbel zum Wohlfühlen immer in Absprache und Abstimmung mit meinen Kunden zu planen und zu fertigen.“

Aufgrund der Corona-Pandemie fiel das große Jubiläumsfest im Jahr 2021 leider aus. Das trübt freilich nicht die Freude, mit der Edmund Zellhofer, der 1981 gleich nach der Meisterprüfung die Tischlerei von seinem Vater Edmund übernahm, den Betrieb seit über 40 Jahren leitet.

