Mann (67) verstarb zwei Tage nach Pkw-Unfall bei Kammersdorf

Die Frau war mit dem Wagen ihres Mannes, der am Beifahrersitz saß, in Richtung Kammersdorf unterwegs. Die beiden seien in den frühen Morgenstunden in Deutschland losgefahren, um einen Freund in Laa an der Thaya zu besuchen. Aus unbekannter Ursache kam das Auto plötzlich links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine betonierte Straßengrabenüberfahrt.

Der Polizei-Notruf wurde durch ein im Fahrzeug verbautes Notrufsystem automatisch verständigt. Ein Zeug, der mit etwas Abstand vor dem Unfall-Pkw fuhr, habe im Rückspiegel lediglich wahrnehmen können, wie der Wagen plötzlich von der Fahrbahn abgekommen war. Er hielt sofort an und begab sich mit zwei weiteren Ersthelfern zur Unfallstelle. Mit deren Hilfe konnten die beiden Insassen aus dem Fahrzeug aussteigen. Die Frau konnte zum Unfallhergang jedoch keine Angaben machen.

Die beiden Verletzten wurden vom Roten Kreuz erstversorgt. Beide klagten über Schmerzen im Brust- und Rückenbereich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tage später war das tragisches Ausmaß des Unfalls traurige Gewissheit.

