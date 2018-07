„Unser Wahnsinn trägt ein blaues Kleid und den Namen Warchalowski.“ Das ist ein möglicher Titel für das jüngste Abenteuer von Hannes und Martina Schmid, die mit ihrem Traktor und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 20 km/h eine fünftägige 509-Kilometer-Reise absolvierte.

Und das kam so: Nach einer Traktor-Tour auf den Großglockner kam Hannes Schmid der Gedanke, dass noch etwas fehlte: mit dem Traktor bis ans Meer! So starteten prompt die Planungen, ehe ein E-Mail des ÖAMTC die Euphorie bremste: „In Italien muss das Beleuchtungssystem eines Traktors mit dem aller anderen Fahrzeuge vergleichbar sein. Der Traktor muss auch einen Überrollbügel haben“, berichtet der Hollabrunner. Oldtimer, die diese Kriterien nicht erfüllen, dürfen nur bei genehmigten Veranstaltung und in Polizeibegleitung fahren.

So wurde ein neuer Plan geschmiedet: mit dem Traktor in die steirische Toskana! Abfahrt war am 10. Juni. Von Hollabrunn nach Maria Gail mit dem Warchalowski WT 20. Dort traf man auf Hermann und Brigitte, die mit dem selben Traktormodell unterwegs sind sowie Ewald mit seinem Massey Ferguson X 35 und Andrea mit ihrem 18er Steyr. Die erste Etappe führte über 171 Kilometer über das Rosental, Ferlach und Bleiburg über die Soboth nach Glanz ins Weingut Mahorko.

Am zweiten Tag ging es nordwärts in die Südsteirische Weinstraße. Nach einem ersten Halt am Grenztisch zog die Traktor-Karawane nach Hof bei Straden, wo das Museum Bulldogwirt besichtigt wurde. Nächstes Ziel war Antons Oldtimer-, Bauern- und Haushaltsmuseum in Perbersdorf bei St. Peter. Längst in Vergessenheit geratene bäuerliche Handwerksgeräte sowie Standmotoren und Oldtimer-Traktoren verschiedenster Marken und Typen gibt es hier zu sehen.

In St. Nikolai ob Drasing wurde nach 84 Tageskilometern das Quartier bezogen.

Touristen scharten sich um den Traktor-Tross

Am dritten Tag wurde auf der 49-Kilometer-Strecke zum Weststeirer Hof in Bad Gams das Oldtimer- & Bauernkramm-Museum in Edelsee ebenso abgeklappert wie das Traktormuseum in Stainz.

99 Kilometer weit bis ins Hotel Stoff nach St. Margarethen führte die vierte Etappe. Über Voitsberg ging es nach Bärnbach zur schönen St.-Barbara-Kirche, gestaltet von Meister Hundertwasser. In St. Michael wurde der Motorrad fahrende Oldtimerliebhaber Pater Maciej Kedziora besucht.

Tag fünf war der Heimreisetag. Die Gruppe tuckerte über St. Kanzian, Maria Rain, Velden und Drobollach zum Ausgangspunkt nach Maria Gail, wo alle unbeschadet ankamen. Hannes und Martina Schmid hängten noch einen „Bonustag“ mit Velden, Maria Wörth, Reifnitz und dem Pyramidenkogel an, ehe der Tacho 604 Kilometern zeigte. „Überall, wo wir mit unserem Traktor vorfahren, scharen sich mit Fragen bewaffnete Touristen um uns“, schildert Hannes Schmid und meint: „Wer mit offenen Augen entschleunigt reist und dabei genießen kann, der kann das eine oder andere Juwel entdecken.“