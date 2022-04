Traktor kippte samt Anhänger neben Franz-Josefs-Bahn um .

Am Donnerstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Limberg und Maissau zu einem technischen Einsatz am Zeiselberg gerufen. Ein Traktor samt Anhänger lag - gefährlich nahe an den Geleisen der Franz-Josefs-Bahn - quer über die Straße.