Die Opposition bringt einen gemeinsamen Antrag in die Hollabrunner Gemeinderatssitzung am Dienstag (11. Dezember) ein, die Liegenschaftsangelegenheiten transparent, also im öffentlichen Teil, zu behandeln.

Diese Forderung besteht seit Jahren, bei der letzten Sitzung zog die Opposition geschlossen aus, weil die Liegenschaftsthemen erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt waren. Die Sitzung musste mangels Beschlussfähigkeit abgebrochen werden.

Erfolg: Subventionen im öffentlichen Sitzungsteil

Die Forderung bleibt bestehen, seitdem gab es aber Gespräche mit der ÖVP-Spitze. Ein erster Erfolg: Die Subventionen werden wieder im öffentlichen Teil vergeben. „Die ÖVP kommt uns damit entgegen. Darum wollen auch wir ihnen die Hand reichen“, sagt Peter Loy, Gemeinderat der Grünen, dass seine Partei am Dienstag nicht ausziehen werde – auch wenn die Liegenschaftsangelegenheiten erneut nicht öffentlich behandelt werden.

Lausch sieht Chance auf weitere Gespräche

Christian Lausch, FPÖ, stößt ins selbe Horn: „Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.“ Die Sitzung verfrüht verlassen, wolle er deswegen nicht. Denn es bestehe nun die Chance, weiter zu verhandeln und zu erreichen, dass Liegenschaftsangelegenheiten zumindest teilweise im öffentlichen Teil besprochen werden. Einen solchen Antrag, dass potenzielle Käufer selbst entscheiden können, ob ihr Anliegen im öffentlichen oder nicht öffentlichen Teil behandelt werde, stellt Lausch in der letzten Sitzung. Der Antrag wurde abgelehnt.

Vizebürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) habe solche Gespräche zugesagt. „Wenn aber ein Wasserpark 2 passiert, dass Babinsky etwas zusagt und Bürgermeister Bernreiter dann wieder etwas anderes macht, dann werden wir 2019 wieder ausziehen“, hält sich Lausch die Option offen.

„Ich bin nur dann für einen Auszug, wenn er auch gemeinsam von allen Oppositionsparteien passiert“, sagt SPÖ-Fraktionssprecher Alexander Eckhardt, der mit seiner Partei die Vorgehensweise erst besprechen muss.

Bürgerliste bleibt standhaft

„Ich bin kein Umfaller“, betont hingegen Stadtrat Wolfgang Scharinger. Er und die Mandatare seiner Bürgerliste werden dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung auch am Dienstag nicht beiwohnen. Er bleibt dabei: Was der Bürger nicht hören darf, will auch er nicht mehr hören. „Je näher man der ÖVP steht, umso einfacher ist es, Grundstücke zu pachten oder zu kaufen. Und das zu unterschiedlichen Preisen“, erklärt Scharinger seine primären Bedenken, über Liegenschaften hinter verschlossenen Türen zu bestimmen.

Dass Lausch vorwirft, Scharinger habe sich in den vergangenen 25 Jahren sehr wohl angehört, was den Bürgern verborgen blieb, lässt den Stadtrat nur den Kopf schütteln: „Ich war der erste, der das verteufelt hat!“, erinnert er sich Jahre zurück, als die Liegenschaftsangelegenheiten vom öffentlichen in den nicht öffentlichen Sitzungsteil gewandert sind. Seitdem habe er – schon in den Stadtratssitzungen – immer wieder den Antrag gestellt, Liegenschaften öffentlich zu behandeln.

VP-Vize will Kompromissvorschlag darlegen

VP-Vize Babinsky bekräftigt jedenfalls, dass er einen Kompromissvorschlag darlegen werde, den er für sehr fair halte. Dieser soll in die Richtung gehen, dass Betroffene selbst entscheiden können, ob ihre Angelegenheiten im öffentlichen oder nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt werden.