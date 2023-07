Schock! Mailbergs Bürgermeister Herbert Goldinger ist tot

Der Schock war groß, als Sonntagmittag die traurige Nachricht die Runde machte, dass Mailbergs Bürgermeister Herbert Goldinger am Morgen völlig unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben war. Denn am Samstag war er noch gut gelaunt bei Terminen im Pulkautal unterwegs, etwa bei der Eröffnung des Wohnmobilstellplatzes und beim Köllagossnmorkt in Hadres. Der Sozialdemokrat wurde 69 Jahre alt.

Seine Genossen können den Verlust im ersten Moment kaum noch in Worte fassen. „Ich kann es nicht fassen. Ein großer Sozialdemokrat, aber vor allem ein guter Freund ist heute von uns gegangen“, sagt Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger, für den der Mailberger Bürgermeister stets ein Vorbild war.

„Es ist so unglaublich für mich, ihn nicht mehr einfach anrufen zu können“, ist Melanie Erasim, SPÖ-Nationalratsabgeordnete aus dem Bezirk Mistelbach, bestürzt über Goldingers Tod. Sie hat im Bezirk Hollabrunn ihre zweite Heimat gefunden. Der Mailberger Bürgermeister war ihr immer ein guter Ratgeber. Auf ihrer Facebook-Seite nimmt sie ebenfalls Abschied, von einem „Menschen mit Herz“, wie sie Goldinger im NÖN-Gespräch nennt. „Er war über Jahrzehnte eine der größten Stützen der Sozialdemokratie im Bezirk Hollabrunn und ein großartiger Bürgermeister von Mailberg“, ist über einem gemeinsamen Foto zu lesen. Und: „Es war mir eine große Ehre, lieber Herbert, mit dir Schulter an Schulter gearbeitet haben zu dürfen.“

Goldinger war seit 1995 Bürgermeister der kleinen Gemeinde Mailberg, die durch das geschichtsträchtige Schloss und ihre Top-Winzer weithin bekannt ist. Außerdem war er Vorsitzender des Gemeindevertreterverbands (GVV) im Bezirk und Vizepräsident auf Landesebene.