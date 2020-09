Man kannte ihn einfach in Ziersdorf, diesen Josef Mann, der täglich zwischen 16 und 18 Uhr seine Runden durch den Heimatort drehte. Bei einem Glas Wein im Kaffeehaus, im Wirtshaus oder beim Heurigen Greilinger beendete er seinen Spaziergang. Und obwohl er den Unfalltod seines 17-jährigen Sohnes nie ganz verkraften konnte, hatte er für jeden, mit dem er zu tun hatte, aufmunternde Worte auf seinen Lippen.

„Sein soziales Engagement und sein verantwortungsvolles Wirken werden uns immer Vorbild sein“, ist auf der Parte zu lesen. „Unser Dank für sein Leben wird darin bestehen, dass wir ihn nicht vergessen.“

Bei seiner 100er-Feier meinte Josef Mann: „Ich bedanke mich in Gottes Gnaden, dass ich die 100 erreicht habe. Alles, was jetzt noch auf mich zukommt, nehme ich gelassen.“ Bis kurz vor 19 Uhr empfing er noch Gratulanten. Dass ihn sein linkes Bein nun im Stich ließ, schmerzte ihn nicht nur körperlich. Kurz vor der Sonntagsmesse, die ihm zu Ehren gefeiert wurde, musste er ins Spital.

„Er war ein fleißiger, gerader Mann, der immer sagte, was er sich denkt“, beschreibt Gerlinde Firnkranz aus Kleinwetzdorf den Verstorbenen, der wie ein Großvater für sie war.

Bekannt war der Post-Oberoffizial i.R. auch dafür, dass er alle seine Kriegserlebnisse täglich notierte, woraus schließlich ein Buch entstand. Ein Kriegsfotograf, den er zufällig an der Front kennengelernt hatte, schickte ihm Hunderte von Fotos nach Ziersdorf.

Am Freitag, 4.9., wird um 10 Uhr in der Kirche Abschied genommen, ehe Josef Mann am Friedhof neben seinem Sohn und seiner Gattin die letzte Ruhe finden wird. Auf Wunsch des Verstorbenen wird um Spenden für die Pfarrkirche gebeten.