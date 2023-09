„Es war super!“ Erinnerungen an Ziersdorfs letzten Kinobetreiber

Bereits die Eltern von Gerhard Fiedler betrieben das Ziersdorfer Lichtspielhaus, damals noch auf der gegenüberliegenden Seite der Horner Straße. Mit dabei war, wie damals üblich, eine Live-Klavierbegleitung. Nach dem Krieg übersiedelte das Kino. „In der Besatzungszeit sollten russische Propagandafilme gezeigt werden, hat mir mein Mann erzählt“, schildert Renate Fiedler im Gespräch mit der NÖN. Doch mit einem Trick wurden auch amerikanische Filme gespielt.

„Mein Mann konnte bereits als Kind ganz gut Schach spielen. Der russische Soldat, der das kontrollieren sollte, spielte gerne Schach, so wurde er von seiner Aufgabe abgelenkt“, erzählt Renate Fiedler und erinnert sich an eine weitere Anekdote: „Es gab einen Vorführer, der den Filmprojektor bediente. Einmal war dieser verhindert und ich bat meinen Schwiegervater kurzfristig, den Film zu starten. In der Eile erwischte er wohl die falsche Linse. Am Beginn war die Werbung für den neu erschienenen Film „Der weiße Hai“. Nun war das Bild derart vergrößert, dass das Haimaul nicht nur auf der Leinwand erschien, es war auch an der Decke des Saales zu sehen.“

11-Kilometer-Marsch, um ins Kino zu kommen ...

Zu den zahlreichen Besuchern gehörte Karl Hummel aus Gettsdorf. Er sah unter anderem den Film „Winnetou“ zum Preis von drei Schilling (23 Cent), wie er sich erinnert: „Es war ein super Kino und Veranstaltungsraum.“ Es traten dort nicht nur Waterloo & Robinson auf, sondern sogar der berühmte Ziersdorfer Kontrabassist Ludwig Streicher und die Wiener Sängerknaben.

Eine Kinogeherin im wahrsten Sinn des Wortes war auch Irmgard Schröter: „Ich habe damals in Großwiesendorf gewohnt und wir sind zu Fuß, über elf Kilometer, nach Ziersdorf ins Kino gegangen.“ Zu den erfolgreichsten Filmen gehörten Ben Hur, Saturday Night Fever, die Sissi-Filme und die Mutzenbacherin. „Die Sissi-Filme waren Jahre später bei unseren Matineen immer noch sehr gefragt. Zu Weihnachten hatten wir am Nachmittag sehr gut besuchte Kinderfilme am Programm“, erinnert sich Renate Fiedler.

Ende der 1980er-Jahre gaben die Fiedlers den Betrieb des Kinos auf: „Es hat sich nicht mehr rentiert. Allein die Heizkosten für den Saal waren enorm.“ Der Kultur blieb das Paar treu - und gehörte zu den Stammgästen des Konzerthauses Weinviertel.