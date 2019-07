Sandra Frank

Knapp fünf Hektar groß ist die Reitanlage, die künftig den Namen „Zeillerhof“ tragen wird, am Ende der Kellergasse in Großkadolz. Markus Dungl zog mit seiner Lebensgefährtin Barbara und Sohnemann Jonathan von der Steiermark zurück ins Weinviertel, um auch hier in Kursen und Trainings die Reiter seine Philosophie im Umgang mit Pferden zu lehren, nämlich harmonisch und ganz ohne Zwang.