Neuer Imbiss in Hadres ist eröffnet

Lange hat es gedauert, bis die Imbiss-Stube neben dem Fachmarkt Eichhorn – Spar wieder eröffnet werden konnte. Der vormalige Pächter war völlig unerwartet verstorben, und die Suche nach einem passenden neuen zog sich fast über ein halbes Jahr hin.

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit, die Wiederöffnung mit dem neuen Pächter Harald Spacil konnte gefeiert werden. Die Zeichen dafür, dass die Imbiss-Stube ein neuer Treffpunkt im Ort wird, stehen gut. Denn „Harry“ ist bei vielen örtlichen Festln als Grillmeister beliebt und bekannt geworden. Darüber hinaus haben seine Eltern viele Jahre den „Dorfgasthof“ in Untermarkersdorf (heute Pulkautaler) geführt. „Ich wollte schon länger in die Gastronomie einsteigen, weil ich das eben aus meiner Kindheit kenne, und irgendwie ist für mich ein Gasthausbetrieb der logische Schritt“, erzählt der neue Wirt, der als gelernter Schlosser 35 Jahre in einer Firma als Monteur gearbeitet hat und oft verreisen musste.

Jetzt hat er gekündigt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Er möchte vormittags mehrere Frühstücksvariationen von süß bis pikant anbieten. Von 11 bis 14 Uhr gibt es dann tägliche Mittagsmenüs. „Daneben kann man auch aus der Speisekarte Gerichte wie das klassische Schnitzel oder vegetarische Speisen wählen, auch Menüs für Kinder gibt‘s“, sagt Neogastronom Spacil.

Bald dürfen sich seine Gäste auf frisches Spanferkel freuen. Seine Lebensgefährtin Lydia Neuhold steht ihm tatkräftig zur Seite und hat dafür ebenfalls ihren Job gekündigt. Trotzdem wird noch dringend Unterstützung im Servicebereich gesucht.

