50 Jahre nach gemeinsamer Matura verliebt: Traumhochzeit in Gaindorf

Hannelore Scattolin und Helmut Manhardt besuchten ab dem Schuljahr 1952/53 dieselbe Klasse der Realschule am Wiener Henriettenplatz. Damals hatten die beiden aber nicht viel Kontakt zueinander. Sie maturierten 1960 und verloren einander aus den Augen.

Es kam das Jahr 2010, als Hannelore Scattolin ein 50-jähriges Maturatreffen organisierte - und auch Helmut Manhardt wiedertraf. Standesbeamtin Christina Arneth vom Ravelsbacher Standesamt formulierte es so: „Sie haben beide sofort ein großes Vertrauen, Sympathie und Begeisterung füreinander verspürt.“ Doch bis zum Heiratsantrag dauerte es nochmals fast zehn Jahre. Die Pandemie sorgte für weitere Verzögerung, sodass erst jetzt die Trauung vollzogen werden konnte.

Gaindorf, das hat seinen ganz besonderen Grund ...

Warum als Hochzeitslocation gerade das Quartier 35 in Gaindorf auserwählt wurde, mutet romantisch und abenteuerlich an: Der Vater von Hannelore Scattolin hatte seiner Frau sowie den Kindern Inge, Hannelore und Alfred mitten im Zweiten Weltkrieg eine sichere Unterkunft in Gaindorf besorgt. Sie sollten weg aus dem Bombenhagel in Wien. Die vier wohnten in einem kleinen Holzhäuschen gegenüber der damaligen Kasparek-Mühle, direkt an der Franz-Josefs-Bahn. In einem Garten konnten sie Gemüse und Obst ernten, hatten immer genug zu essen. Und der Vater kam oft aus Wien zu Besuch.

Auch hier fand Christina Arneth bei der Trauungszeremonie treffende Worte: „Diese ersten Jahre ihres Lebens in Gaindorf haben Hannelore sehr geprägt. Für sie waren es trotz des Krieges sorgenfreie und unbeschwerte Jahre, hier entstand ihre Liebe zur Natur, hier entstand das Vertrauen in die Menschen und die Liebe zu ihrem Vater.“ Der kam leider bei einem Bombenabwurf gegen Kriegsende, im Mai 1945, in Wien ums Leben.

Erinnerungen an die frühe Jugend prägten das Leben

Später begann für Hannelore Scattolin die Reise in die große Welt. „Aus dieser Erinnerung und der Geborgenheit der ersten Lebensjahre in Gaindorf kehren Sie, Hannelore, hier und heute zurück, um den Bund der Ehe zu schließen“, schloss die Standesbeamtin, bevor die Ringe getauscht wurden.

Den Glückwünschen der Familien schloss sich auch Ravelsbachs Bürgermeister Walter Schmid an. Schließlich fand etwas, das in Gaindorf vor fast 80 Jahren begonnen hatte, am selben Ort seine romantische Vollendung.

Für kulinarische Highlights sorgten Sandra und Martin Sacchetti in ihrem Quartier 35. Einmal mehr zeigte das junge Inlokal, was es zu bieten hat. Das traumhafte Spätsommerwetter ermöglichte die Agape im Freien - im stilvollen Innenhof des historischen Gebäudes.