Seit mehr als 30 Jahren besteht die Travestiegruppe „Herrliche Damen”, die als Duo „Marion und Michelle” begonnen hat. Mittlerweile sind die Damen ein Showunternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum geworden.

Jede Show bietet eine Vielfalt an aufwendigen Choreographien, phantastischen Kostümen, raffinierten Haarkreationen und exklusiven Feder-Arrangements, so auch bei der jüngsten Aufführung „Zauberhaft“ im Pulkauer Stadtsaal.

Das Bestreben Travestie auf höchstem Niveau zu präsentieren, wurde bereits 2005 mit dem internationalen Showpreis in Deutschland belohnt. Das Ziel der Gruppe ist es, das Publikum für einige Stunden aus dem Alltag zu entführen in eine bunte, skurrile und witzige Fantasiewelt ist teilweise gelungen. Das Haugsdorfer Ehepaar Daniela und Roman Kralitschek gewannen bei einer Verlosung die Karten für die Aufführung. „Der zweite Teil der Show war besser“, so ihr Urteil.