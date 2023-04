Hadreser Köllagossnmorkt eröffnete die Saison

Der mittlerweile gut bekannte Köllagossnmorkt beim Wohlfühlplatz in der Hadreser Kellergasse startete am Samstag in die neue Saison.

Der Markt wurde 2021 ins Leben gerufen und findet von April bis November immer am ersten Samstag im Monat statt. „Von Beginn an haben wir großen, positiven Zuspruch bekommen“, sagt die Obfrau des Vereins „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“, Romana Schuler.

Der Kunst- und Kulturverein, der den Markt organisiert, wurde 2017 in Hadres gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, sich der kritischen Beobachtung der Dynamik zwischen regionalen Strukturen und Globalität im Bereich des kulturellen und sozialen Lebens zu widmen.

Regionaler Markt war höchst an der Zeit

„Die Auswirkungen von Corona auf die Gesellschaft haben die ganze Welt betroffen und bei vielen Menschen eine neue Wahrnehmung für globale Vernetzung geschaffen.“ Unter diesen Umständen sei die Initiative für einen regionalen Markt höchst an der Zeit gewesen. Leicht sei es nicht, da viel freiwillige Arbeit nötig sei, um in der Gegend solche Aktivitäten zu realisieren.

Der Markt soll vor allem auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt sein. „Es ist immer ein tolles Zusammenkommen für alle“, freut sich Bürgermeister Josef Fürnkranz über den Erfolg des Köllagossnmorkts in seiner Gemeinde. Viele der Aussteller sind schon von Anfang an dabei und haben ihre Stammkunden, die genau wissen, wo sie welche speziellen Produkte bekommen.

Um die Dorfgemeinschaft noch mehr zu fördern, werden heuer ab Mai erstmals auch andere Vereine der Marktgemeinde Hadres wie der UFC Hadres/Untermarkersdorf oder der Eisstockverein eingeladen, das beliebte Köllagossnfrühstück zu organisieren.

