Seit mehr als einer Woche muss das Trinkwasser in der kleinen Hollabrunner Katastralgemeinde Eggendorf im Thale abgekocht werden, da die Werte der Enterokokken und coliformen Bakterien erhöht waren.

Entwarnung gibt es auch am Montag, 24. September, auf NÖN-Nachfrage noch nicht. Das Wasser muss nach wie vor mindestens drei Minuten abgekocht werden.

„Die Freigabe erfolgt durch uns, wir wollen die ganze Ortschaft auf einmal freigeben“, berichtet Stadtwerke-Leiter Thomas Bauer.

Problem konzentriert auf sich auf einen Punkt

Zumindest der „Tatort“ konnte schon ausfindig gemacht werden. „Das Problem ist lokal, irgendwas stimmt beim Dorfhaus nicht“, sei das die einzige Stelle, an der die Werte erhöht sind. „Zwei Häuser weiter sind die Werte in Ordnung.“ Darum vermutet Bauer, dass es in der Ortschaft nie ein Problem mit dem Trinkwasser gab. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, gibt es erst eine Freigabe, wenn die Ursache – nach der weiterhin gesucht wird – ausgeforscht ist.

Das Problem veranlasst die Hollabrunner Sozialdemokraten nun zu einem Dringlichkeitsantrag. Sie wollen die Eggendorfer von der Wasserbezugsgebühr befreit wissen, solange diese das Trinkwasser nicht verwenden können. „Das müssen die zuständige Stadträtin und der Bürgermeister entscheiden“, sagt Bauer, der sich während des NÖN-Telefonats auch mit einem Fragebogen auseinandersetzt, den die SPÖ zusammengestellt hat. „Natürlich werde ich die Fragen bei der Sitzung beantworten, wir haben ja nichts zu verbergen.“

"Reitstall des Ortsvorstehers hat nichts mit Verunreinigung zu tun"

Eine der Fragen bezieht sich auf Eggendorfs Ortsvorsteher, der einen Reitstall betreibt. Die SPÖ will wissen, ob dieser für die Verunreinigungen verantwortlich sein kann. „Er hat sicher nichts damit zu tun“, wiederholt Bauer, dass die Verunreinigung bereits lokal eingegrenzt werden konnte.



Einige Bürger hätten den Sozialdemokraten auch von akuten Magen- und Darmproblemen berichtet, die sie auf das verunreinigte Wasser zurückführen. „Ich glaube nicht, dass das Trinkwasser dafür verantwortlich ist“, sagt der Stadtwerke-Chef, dem auch Krankheitsfälle in Weyerburg gemeldet worden seien. „Darum haben wir von dort extra noch Proben genommen. In Weyerburg war das Wasser immer in Ordnung.“ Bauer vermutet, dass es sich um einen kursierenden Magen-Darm-Virus handle.