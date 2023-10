Kerzenlicht-Konzert in Retz: Antonin Dvořák gespielt am Liszt-Flügel

Jede Kerze verlischt irgendwann, und so ist es ein bisschen auch bei den Kerzenlichtkonzerten im Museum Retz. Am 21. Oktober um 19 Uhr findet das letzte dieser Art der Saison 2023, die im Mai gestartet wurde, statt. Indirekt wird bei diesem Konzert ein ganz besonderer Gast zugegen sein: der tschechische Komponist Antonin Dvořák. Pianist Robert Pobitschka fungiert wie gewohnt sozusagen als Gastgeber und hat sich zwei interessante Kollegen zum gemeinsamen Musizieren eingeladen.

Vom Alban Berg Quartett zum Kerzenlicht-Konzert

Zum einen Violinistin Yoko Saotome-Huber, die den Besuchern der Kerzenlicht-Konzerte seit ihrer Interpretation von Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ als Solistin eines Ensembles der Wiener Philharmoniker im Jahr 2017 ein Begriff ist. Zum anderen Valentin Erben samt seinem Violoncello, der, wenn man so will, sein Debüt bei der Konzertreihe feiert. Wem das Alban Berg Quartett ein Begriff ist, der sollte auch Erben kennen, der seit der legendären Gründung 1969 fast 40 Jahre Mitglied des Ensembles war, das sich Weltruhm erspielte.

In der Formation Geige, Violoncello und Klavier interpretieren die drei Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy und Antonin Dvořák. Wiederum zum Einsatz gelangt der sogenannte „Liszt-Flügel“, eines der Prunkstücke des Museums. Dieses Klavier der Marke Bösendorfer stand im Besitz von Antonia Raab, einer aus Retz stammenden Klavierschülerin Liszts und wurde von diesem regelmäßig gespielt. An diesem besonderen Instrument wird Pobitschka beim „Dumky-Trio“ eine besondere Rolle einnehmen.

„Einfache Struktur, aber emotional kompliziert“

Das Musikstück von Dvořák wurde am 12. Februar 1891 vollendet und in Prag am 11. April 1891 mit dem Geiger Ferdinand Lachner, dem Cellisten Hanuš Wihan und Dvořák selbst am Klavier uraufgeführt. Am Abend der Uraufführung wurde der Komponist übrigens auch Ehrendoktor der Prager Karlsuniversität. Das Werk wurde so gut aufgenommen, dass es bei einer Konzert-Tournee mit 40 Auftritten, quer durch Böhmen und Mähren, immer wieder auf dem Programm stand.

Der Musikkritiker Daniel Felsenfeld beschreibt das Stück wie folgt: „Die Form des Stückes hat eine einfache Struktur, ist aber emotional kompliziert, weil es sich um einen nicht enden wollenden böhmischen Klagegesang handelt.“ Das mag an den ukrainischen Wurzeln, auf die der Komponist zurückgreift, liegen, die in etwa eine elegische Ballade in Gedichtform bedeuten. So ist auch Musik, die vor rund 130 Jahren geschrieben wurde, eine Botschafterin der Gegenwart.