Am vergangenen Wochenende hätte es laut Vorhersagen regnen sollen. Auf diesen warteten die Landwirte aber vergebens, statt Niederschlägen bekamen sie Wind. Und der trocknet die angeschlagenen Böden noch mehr aus.

„Es hat heuer noch keinen nennenswerten Niederschlag gegeben“, sagt Hollabrunns Bauernkammerobmann Fritz Schechtner.

Im Frühjahr würden die Kulturen mit der Trockenheit, die ein generelles Problem des Ostens in Österreich sei, noch besser zurechtkommen, da sie auf die Winterfeuchte zurückgreifen können. Doch nun sei schon zu sehen, dass sie nicht bestocken. Vor allem für das Getreide bedeutet das: „Wir werden die Erträge, die wir brauchen, nicht mehr erreichen“, weiß Schechtner.

„Wir werden Hilfe von außen brauchen“

Gibt es keine Niederschläge, so steigt auch der Schädlingsdruck. Ein Beispiel ist der Rübenrüsselkäfer, der im Bezirk erbarmungslos zuschlägt. „Gut ein Drittel der Flächen ist bereits umgebrochen“, erzählt der Kammerchef von ersten Schätzungen. Aufgrund der Trockenheit wächst die Rübenpflanze kaum. Und die beiden Blätter, die sie hat, frisst der Rübenrüssler schnell ab.

Schechtner steht in ständigem Kontakt mit den Landwirten. Die Sorge ist groß, dass die Region die wichtige Kultur der Zuckerrübe verliere. „Das wäre eine Katastrophe für den Bezirk!“ Gehen die Flächen weiter zurück, müsse im schlimmsten Fall eine der beiden Zuckerfabriken in Österreich schließen.

Erschwerend sei nun die Coronakrise dazugekommen. „Wir werden Hilfe von außen brauchen“, macht der Kammerobmann deutlich.

Hadres’ Bürgermeister Josef Fürnkranz ist Winzer mit eigener Rebschule und Obmann des „Pulkau Wasserverband“. Seit Jahren ist für ihn die Trockenheit ein großes Thema. Inzwischen pflanze die Marktgemeinde Hadres überall Bäume, wo es möglich ist.

„Schön wäre es, wenn wir entlang der Pulkau einen zehn Meter breiten Grundstückstreifen hätten, um dort größere Schattenbäume zu setzen. Das würde zudem die starke Verschilfung an der Pulkau eindämmen“, erklärt Fürnkranz. Und: „Wir haben auch Biber in der Pulkau. Daher sollten wir dort mehr Nussbäume setzen; die mag der Biber nicht.“

Heuer seien besonders die großen Weinbauern in arge Nöte geraten: Viele ihrer Kunden aus Gastronomie und Touristikbetrieben sind weggefallen. Die Keller sind voll – wohin also mit der nächsten Lese, die im August beginnen soll? Dennoch: Die Trockenheit bereite ihm noch mehr Kopfzerbrechen, sagt Fürnkranz. Wegen des Schädlingsbefalls überlegt auch er, ob der Zuckerrübenanbau überhaupt noch Zukunft im Weinviertel hat. „Das Tragische dabei ist, dass dann viele Arbeitsplätze in Gefahr sind.“

Spritzmittel, die wirksam wären, dürfen nicht verwendet werden. Deshalb werde versucht, kleine Kübelchen in die Erde zu drücken, wo die Rübenrüssler hineinfallen. Aber: „Die Käfer sind unglaublich widerstandsfähig. Auch wenn man dann versucht, sie in den Kübeln zu ertränken, überleben sie“, schildert der Bürgermeister.

„Wir brauchen noch viel Überzeugungsarbeit“

Sein Pernersdorfer Amtskollege Johann Kettler ist ein Pionier des biologischen Anbaus und von der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Umdenkens überzeugt. „Wir haben schon vor 25 Jahren Konzepte erdacht, die für das Klima gut wären, aber ich muss erkennen, dass wir immer noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um tatsächlich breitere Maßnahmen in Angriff nehmen zu können“, sagt er.

Richtig sei, dass in der Region viel zu wenige Bäume sind und mehr nachgepflanzt werden muss. Vor 35 Jahren habe er entlang der Pulkau Bäume auf seinem Grund gesetzt. Diese spenden Schatten und verhindern die Verschilfung, pflichtet er Fürnkranz bei.

„Die technologische Euphorie hin zur industriellen Landwirtschaft hat letztlich zur Begradigung der Pulkau Ende der 1960er-Jahre geführt“, erklärt Kettler. Eine Vergrößerung der Wasserflächen wäre ebenso sinnvoll wie eine Vielfalt in der Fruchtfolge: „Wir haben 20 verschiedene Feldfrüchte in unserem Biohof angesetzt. Wir haben zwar viel weniger Schädlinge am Feld, aber die Trockenheit ist auch für uns eine echte Herausforderung.“

Neben der vermehrten Baumpflanzung in den Gemeinden oder dem engagierten Projekt Klimaprogramm „KLAR“ im Retzer Land entstehen auch andere, private Initiativen, wie die Errichtung eines großen Permakulturgartens vom Weingut Edenhof von Franz und Alexandra North in Hadres, die ebenfalls nach Lösungen gegen die Trockenheit suchen. Es muss mehr Bewusstsein für die Landwirtschaft geschaffen werden, darin sind sich alle einig.