Zehn Millimeter Regen würden schon helfen

Wasser ist ein kostbares Gut in unserer Region und muss gespart werden. Durch das Hollabrunner Wasserwerk wird die Bezirkshauptstadt schon jahrelang bestens mit Wasser versorgt. Das Trinkwassernetz verläuft auf einer Gesamtlänge von 164 Kilometern. Derzeit sei alles „im grünen Bereich“, sagt Stadtwerke-Chef Thomas Bauer. Der große Vorteil sei, dass dieser Urtunnel ein mächtiger Grundwasserkörper ist. Natürlich wäre es nicht ideal, wenn es so selten regnet, „aber momentan schaut es nicht so aus, dass wir irgendein Problem bekommen würden“, erklärt Bauer die Lage.

Die Trinkwasserqualität sei grundsätzlich gut, nur ein etwas höherer Kalkgehalt ist zu verzeichnen: „Das Wasser ist unbehandelt, kommt direkt aus dem Grundwasser.“ In Panik zu verfallen, dass Wasserknappheit bestehen könnte, sieht Bauer als den falschen Weg. „Man soll ja mit dem Wasser sinnvoll umgehen.“

Winterfeuchte fehlt heuer in der Landwirtschaft

Es sei zum Beispiel nicht sinnvoll, bei derartiger Trockenheit selbst das Auto zu waschen oder Schwimmbecken zu füllen. Der Stadtwerke-Leiter geht selbst mit gutem Beispiel voran: „Ich als Poolbesitzer lasse das Wasser ein oder zwei Jahre stehen. Viele sind vernünftig und machen dasselbe.“

„Die Trockenheit ist sehr ungewöhnlich, weil wir doch immer mit einer Winterfeuchte rechnen, die wir aber heuer nicht haben“, sagt Bezirksbauernkammerobmann Friedrich Schechtner. In den Wintermonaten hätte es viel zu wenig Niederschläge gegeben. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Frühjahrsanbau. „Dadurch, dass die Erde so trocken ist, kann das Korn nicht keimen“, erläutert der Landwirt. „Schon wenn es zehn Millimeter regnen würde, würde sich die Lage bereits ein wenig entspannen“, hofft Schechtner auf baldigen Niederschlag.

Hochwertige Böden als Vorteil der Region

Für den Grundwasserspeicher wären zehn Millimeter freilich „ein Tropfen auf dem heißen Stein“. Dramatisch sei die Trockenheit für die Kulturen im Frühjahr, wenn die Vegetation eintritt, noch nicht. Erst, wenn das Wachstum einsetzt, wird es kritisch, erklärt der Kammerobmann: „Wenn sie bis dorthin keinen Regen kriegen, dann können sich die Kulturen nicht entwickeln und es kann zu massiven Ernteeinbußen kommen.“

Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Lage entwickelt. Ein großes Glück seien die speicherfähigen Böden. „Wir haben die qualitativ hochwertigsten Böden Österreichs“, so Schechtner. „Wenn es da ein oder zwei Mal in der Vegetationszeit regnet, dann ist das oft ausreichend.“

Wasser wird zu rasch abgeleitet und nicht in Region gehalten

In der Stadtgemeinde Hardegg, wo Schechtner als Bürgermeister aktiv ist, werden die neun Katastralgemeinden aus der gemeindeeigenen Versorgungsanlage aus dem Einzugsgebiet der Thaya gespeist. „Natürlich sehen wir die Sorge, dass das Grundwasser langsam absinkt“, so der Gemeindechef.

Damit die Flächen in Guntersdorf nicht austrocknen, gibt es hier über 40 Hektar Windschutzgürtel, berichtet Bürgermeister Roland Weber – und merkt kritisch an: Man habe in den vergangenen Jahren das Augenmerk nur auf den Hochwasserschutz gelegt, nicht aber auf das Austrocknen des Weinviertels. Wasser werde rasch abgeleitet anstatt in der Region gehalten.

Mit kleinen Maßnahmen, wie Landschaftsteichen, könne das Wasser einfach gehalten werden. Dass jeder etwas tun kann, um der Trockenheit entgegenzuwirken, davon ist Weber überzeugt. Darum wird in der aktuellen Gemeindezeitung dazu aufgerufen, Wasser auf Eigengrund versickern zu lassen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.