Eine Utopie? „Wir müssen nationales Denken ablegen“

Ilija Trojanow wurde in Sofia geboren und floh mit seiner Familie über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie Asyl erhielten. Er studierte in München, lebte in Paris, Mumbai, Kapstadt und Wien und bereiste den Globus bis an die entlegensten Orte. Sein Gesprächspartner war der Schriftsteller und überzeugte Europäer Robert Menasse, Autor des Romans „Die Erweiterung“. Gemeinsam sprachen die beiden „Über die Utopie Europas“.

Menasse schilderte seine Eindrücke der Grenze und die späteren Erlebnisse der Grenzöffnung anhand der kleinen verarmten Waldviertler Gemeinde Brand-Nagelberg. Dabei wurden die ersten möglichen Fahrten zum Nachbarn so beschrieben: „Die Österreicher erfreuten sich an billigen Lebensmitteln, die Tschechen kamen zum Einkauf von technischen Produkten und Küchengeräten.“

Höhere Stacheldrähte als einst im Krieg ...

Führten auch in den folgenden Jahren die kulturellen Veranstaltungen zu grenzüberschreitenden Freundschaften, so rückte in den letzten Jahren durch die nationalen Interessen der gemeinsame Europagedanke in den Hintergrund. Mit sehr anschaulichen Beispielen von nationaler Politik, wo einzelne Interessen über das Allgemeinwohl aller Europastaaten gestellt wurden, wurde erörtert, wie neue Grenzen in den Köpfen entstehen. Heute kommt es vereinzelt, etwa zwischen Bulgarien und der Türkei, zum Bau höherer Stacheldrähte als damals im Krieg.

Ein markantes Beispiel war auch die Tatsache, dass in Wien etwa 30 Prozent der Bevölkerung und Steuerzahler - obwohl Europa-Bürger - vom nationalen Wahlrecht ausgeschlossen sind. Zur Erweiterung der EU wurde auch die Tatsache diskutiert, dass Albanien seit dem Ansuchen für die Aufnahme in die Union seine Finanzgebarung geordnet und die europäischen Rechte eingeführt hat, zugleich aber Ungarn und Polen diese Rechte nicht einhalten.

Beide Gesprächspartner kamen schließlich zu dem Fazit: „Nationale Kleinstaaten wie Österreich werden die Probleme nicht allein lösen können. Auch wenn es einer Utopie gleicht, wir müssen nationales Denken ablegen und gemeinsam europäisch arbeiten, um Krisen zu bewältigen.“ Die Ausführungen der Gesprächspartner wurden von regem Beifall begleitet.