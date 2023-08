Vier Hollabrunner Pfadis aus Lager in Südkorea evakuiert

Sogar in die südkoreanische Sprache hatten sich die Hollabrunner einweihen lassen, um sich am Lager einigermaßen verständigen zu können. Dort waren die engagierten Pfadis nicht nur Gäste, sondern für die Abwicklung von Spielen zuständig. Pfadfinder aus 158 Ländern schliefen vorerst in 20.000 Zelten. Trotz Hitzewelle war es für die Hollabrunner Pfadfinder ein unvergleichliches Erlebnis, wenngleich Klimabusse ausrücken und Sprühregen das Leben erträglich machen mussten.

Doch das Wetter fiel dann von einem Extrem ins andere, Sturzfluten ließen schließlich das Lager evakuieren. Ein Taifun war im Anmarsch. Die Pfadfinder - insgesamt 123 aus Niederösterreich - mussten aus dem Lager evakuiert werden. Es ging jedoch alles geordnet und friedlich zu, wie auch die Hollabrunner Teilnehmer berichten. Die österreichische Truppe wurde in ein Hotel in Incheon nahe der Hauptstadt Seoul verfrachtet, von wo aus sie am Samstag heimgeflogen wurde.

Zuvor waren noch der Präsident Koreas und die First Lady zugegen und begrüßten die Pfadfinder vor Ort, Träume in Form von Papierfliegern flogen und der Camp-Chef eröffnete mit Jubel und Feuerwerk das 25. World Scout Jamboree. Survial-Guide und TV-Abenteurer Bear Grylls durfte ebenfalls nicht fehlen. Die Hollabrunner Scouts haben nun so viel zu erzählen, dass es den Rahmen sprengen würde.